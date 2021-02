Si ricercano commessi per punto vendita a Milano: come candidarsi all'offerta

Ti piacerebbe lavorare nel settore del Retail e dell'arredamento? Se hai esperienza come addetto/a alle vendite, in provincia di Milano, esattamente a Rescaldina, è arrivata l'offerta di lavoro che fa per te. Adecco seleziona addetti vendita part time per una sua Azienda cliente ed offre un percorso formativo continuo finalizzato alla crescita professionale e all’inserimento diretto. La formazione, della durata di quattro/sette settimane, sarà sia teorica che pratica e grazie ad essa sarà possibile apprendere le nozioni fondamentali per lo svolgimento del ruolo. La data di inizio prevista è fissata per il 1° marzo 2021.

Cosa fa un addetto alle vendite: tutte le mansioni

Quella dell'addetto/a alle vendite è una figura sempre più ricercata dalle aziende. Essa ha il compito di accogliere il cliente e supportalo negli acquisti, vendendo, appunto, i prodotti all'interno di un negozio.

Assicurare una buona shopping experience è la chiave per fare bene questo lavoro: bisogna dunque imparare relazionarsi con i clienti, conoscerne bisogni e desideri, consigliandoli e supportandoli durante il processo di acquisto. Inoltre, bisogna essere bene informati sulla merce presente in negozio in modo da poterne spiegare caratteristiche, funzioni e utilizzo.

Per quanto riguarda le altre mansioni, ricordiamo che un/a commesso ha diverse responsabilità e si occupa anche di gestire il punto vendita: di conseguenza, deve saper prelevare la merce dal magazzino, sistemare i prodotti sugli scaffali, riordinare i reparti, mantenere in ordine il negozio. Infine, può svolgere anche altre mansioni ancora più specifiche, come utilizzare il registratore di cassa, allestire la vetrina, effettuare l'inventario oppure occuparsi delle merci in entrata e in uscita dal magazzino.

I requisiti per partecipare alla selezione

Per questa interessante offerta, i candidati dovranno dimostrare, in fase di valutazione, di possedere:

ottime doti di problem solving ed un forte orientamento ai risultati;

ottime doti comunicative e spiccate capacità relazionali;

predisposizione all'organizzazione e gestione lavorativa.

Inoltre, requisiti fondamentali sono il possesso di un Diploma e/o Laurea, aver maturato esperienza pregressa nella vendita assistita ed essere automuniti. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software CAD di progettazione.

Le competenze richieste

Tra le competenze richieste ricordiamo che bisogna possedere tecniche di vendita, vendita al dettaglio, vendita di prodotti e servizi.

La proposta contrattuale

Ricordiamo, infine, che si verrà inseriti con un iniziale contratto in somministrazione o tirocinio finalizzati all’inserimento diretto in Azienda.