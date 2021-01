Logistica e trasporti, tutti gli annunci di lavoro in Lombardia

Stai cercando lavoro come magazziniere, carrellista o capo turno? Attualmente Adecco ricerca diverse figure professionali nell'ambito della logistica, in tutta la Lombardia.

Scopri tutte le offerte di lavoro e candidati subito!

Le figure ricercate

In particolare, si ricercano magazzinieri, carrellisti, capo turno, responsabili di produzione e supervisori di magazzino, con comprovata esperienza nel ruolo, disponibilità full time e, in alcuni casi, inserimento diretto in azienda.

Le attività

Le figure selezionate dovranno svolgere attività precise a seconda del ruolo:

I magazzinieri dovranno gestire e rifornire la merce in entrata e in uscita, preparando gli ordini e le spedizioni.

I capo turno dovranno gestire le risorse e aver maturato esperienza in qualità di attrezzisti.

I supervisori di magazzino dovranno invece pianificare le attività in ambito logistico, coordinando le attività dei team operativo di logistica e monitorando il corretto svolgimento delle attività giornaliere.

Per tutti gli annunci è richiesta comprovata esperienza nel ruolo e disponibilià immediata.

Come candidarsi

Per candiarsi alle offerte di lavoro attualmente disponibili è necessario visitare il sito di Adecco.