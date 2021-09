Azienda specializzata in robotica ed automazione industriale ricerca Field Service Technician

Stai cercando lavoro nel settore industriale? Scopri subito questo articolo! Adecco ricerca infatti per azienda specializzata in robotica ed automazione industriale sul territorio di Piacenza un Field Service Technician.

Leggi l'annuncio di lavoro e candidati subito!

Le attività previste

Le risorse selezionate si occuperanno di montaggio, manutenzione installazione e collaudo di robot antropomorfi di ingegnerizzazione e produzione aziendale

Rappresenta un plus la provenienza da aziende che operano in settori ad elevato contenuto tecnologico.

Si valutano risorse con esperienza pregressa nel ruolo a partire dai cinque anni o in alternativa giovani diplomati che verranno inseriti in un percorso di training on the job.

Requisiti richiesti

In particolare, per il profilo ricercato, si richiedono:

- Diploma di perito elettronico/elettrotecnico/informatico o di laurea triennale in ingegneria elettronica/elettrica/informatica;

- Buona conoscenza di schemi elettrici;

- Richiesta la conoscenza di linguaggi di programmazione PLC Omron/Siemens/ Rockwell o eventuali altri linguaggi di programmazione strutturata (C, C++, Visual C);

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Disponibilità a trasferte estere per una media di circa 180-200 gg/anno in tutto il mondo;

Completano il profilo problem solving, flessibilità ed adattabilità, team working e orientamento all'apprendimento continuo.

L'offerta

L'offerta di lavoro prevede un contratto di assunzione diretta da parte dell'azienda a tempo determinato di dodici mesi o assunzione a tempo indeterminato. Inquadramento e RAL saranno commisurati al livello di conoscenze e competenze posseduto dalle risorse (RAL 28-35 k più sistema di trasferte a parte).

Pensi di essere la persona giusta? Candidati subito!