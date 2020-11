Lavoro, un annuncio urgente per Help Desk Specialist. Come candidarsi

Hai passione per il mondo dell'IT e sei in cerca di un nuovo lavoro? Questo annuncio potrebbe fare al caso tuo. Adecco ricerca infatti urgentemente diversi Help Desk Specialist, di 1° e 2° livello, per azienda informatica leader del settore.

Scopri subito l'annuncio di lavoro!

Il ruolo

I candidati lavoreranno presso la sede dell'azienda situata in provincia di Varese, oppure on-site presso importanti clienti della provincia di Varese e Milano, in un ambiente all'avanguardia. In particolare, le figure scelte si occuperanno di:

- Assistenza all'utenza relativamente a problemi con hardware e software, attraverso l'individuazione di problemi inerenti ad apparecchiature elettroniche e informatiche (stampanti, scanner, unità di backup, router, centraline) mediante procedure e sistemi diagnostici specifici;

- Risoluzione dei problemi e implementazione dei processi, configurazione, installazione e aggiornamenti dei sistemi;

- Supporto e integrazione per problemi tecnici e problematiche Internetworking;

- Gestione delle chiamate e inserimento dei dati nel database aziendale.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti:

- Titolo di studio in ambito informatico (preferibile Diploma di Perito Informatico);

- Esperienza nel ruolo (6 mesi/1 anno);

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Curiosità e orientamento verso il problem-solving.

Come candidarsi

Per candidarsi all'annuncio visitare la sezione dedicata sul sito di Adecco.