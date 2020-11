Formazione-lavoro, al via un corso per tecnici frigoristi e caldaisti

Heating and cooling expert è il nome del corso promosso da Adecco in collaborazione con Istituto ITS di zona (Monza e Brianza) e rivolto a giovani diplomati under 29. Si tratta di un percorso di formazione professionalizzante per le figure di tecnici frigoristi e caldaisti.

Il percorso, della durata di due anni, prevede l'assunzione in apprendistato (a tempo indeterminato) con Adecco. La formazione si svolgerà parte in aula (1.100 ore) e parte in aziende partner (900 ore). Il corso è finanziato da Regione Lombardia e porterà al conseguimento di un qualifica riconosciuta a livello internazionale.

TUTTE LE INFO QUI

Requisiti fondamentali sono il possesso di un diploma quinquennale (preferibilmente in ambito tecnico), l'essere disoccupati, la disponibilità ad iniziare il percorso formativo a fine novembre 2020, residenza o domicilio in Regione Lombardia, l'essere automuniti per raggiungimento sede corso e azienda.

Per chi fosse interessato a prendere parte al percorso basterà inviare una mail a vimercate.cavour@adecco.it oppure compilare il form direttamente dal sito di Adecco, accedendo a questo link.