Il Covid frena gli imprenditori: -19% le nuove iscrizioni a Milano nei primi 9 mesi 2020

Nei primi 9 mesi del 2020 l'andamento delle imprese non è dei migliori. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio delle società e delle imprese della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi, con la Camera Arbitrale di Milano, ne emerge una fotografia "opaca" del sistema imprenditoriale, anche alla luce delle difficoltà innescate dalla pandemia Covid 19.

Se, in generale, in Italia le società di capitali al 3° trimestre 2020 hanno mostrato una discreta tenuta, con un +1,62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in Lombardia, invece, questa tipologia di società evidenzia un trend negativo con una riduzione di 1,52%. La provincia di Milano registra il dato peggiore (-4,38%) rispetto al dato nazionale e lombardo. Andamento opposto nelle province di Monza e Brianza (+1,2% su base annua) e Lodi (+0,34%).

Tuttavia, a Milano si concentra il 10% delle società di capitali italiane (per la precisione il 19,10% delle Spa e il 9,84% delle Srl) e il 51,9% di quelle lombarde.

Per quanto riguarda invece le nuove aperture, i dati sulle iscrizioni vanno letti alla luce dell’impatto che la pandemia Covid 19 ha sul sistema imprenditoriale. I primi tre trimestri del 2020 mostrano infatti un rallentamento dell’iniziativa imprenditoriale.

Nei mesi da gennaio a settembre Milano conta 14.826 iscrizioni contro le 18.325 del 2019 (-19,1%; in termini assoluti -3.499 unità), mentre ancora più consistenti sono le contrazioni nelle altre province e in Lombardia. Il saldo tra iscritte e cessate in questi nove mesi del 2020 è positivo in Italia (+13.078), in Lombardia (+1.257) e a Milano (+2.327), mentre di segno opposto a Lodi (-88) e, anche se di pochissimo, a Monza Brianza (-6).

Per uno sguardo più generale sul mondo del lavoro e sulle posizioni aperte su Milano e provincia ecco tutti gli annunci disponibili:

