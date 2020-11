Come diventare impiegato amministrativo

Desideri diventare impiegato amministrativo? In questo articolo spieghiamo come ricoprire questo ruolo, le attività richieste e il percorso scolastico consigliato.

L'impiegato amministrativo

L'impiegato amministrativo è una delle figure più diffuse e più ricercate nelle medie e grandi aziende, soprattutto in grandi città come Milano: questo perchè la sua presenza è fondamentale per il calcolo e il disbrigo delle operazioni contabili. Pur muovendosi sotto la responsabilità di un Direttore Amministrativo, questo professionista è spesso incaricato di svolgere compiti delicati come elaborare buste paga, gestire riscossioni creditizie, contributi e fatturazioni.

Le attività

Nello specifico, l'impiegato amministrativo si occupa di qualsiasi aspetto riguardante la contabilità di un’azienda, PMI o ente pubblico, seguendo le questioni contabili, preparando i documenti relativi ai flussi finanziari dell’azienda, aggiornando i libri fiscali e contabili e rielaborando numeri e dati per poi presentarli al direttivo.

Questa figura lavora principalmente al computer ed utilizza dei programmi di automazione e di calcoli piuttosto avanzati e affidabili. Da un punto di vista professionale, questo professionista è esperto di numeri e di calcoli, occupandosi anche dell’archiviazione e della classificazione dei documenti dell’azienda, attività che possono avvenire anche in formato cartaceo.

Oltre ai suoi compiti principali, che riguardano anche la documentazione del personale con il controllo delle presenze e dei trasferimenti, l'impiegato amministrativo deve sempre essere a disposizione dei direttori, che potrebbero per esempio chiedergli un secondo controllo di una pratica o la ricerca in archivio. Infine, l’addetto all’amministrazione si occupa anche della corrispondenza dell’azienda e del centralino, due compiti tipici del segretariato, e ovviamente, insieme al direttore, si occupa della redazione dei bilanci aziendali.

I settori in cui è richiesto il ruolo

Questa figura professionale è molto richiesta in numerosi settori e aree di businss: dalle attivtà industriali ai servizi commerciali, fino all'ambito finanziario e logistico. Aree di mercato molto variegate, la cui presenza è predominante proprio nell'area della città di Milano e della sua provincia.

Come diventare impiegato amministrativo

Per diventare impiegato amministrativo è consigliabile frequentare un corso di laurea in Economia e Commercio: a Milano, le Università che offorno questo percorso di studi sono la Bicocca, la Cattolica e la Bocconi. A differenza del passato, però, anche altri percorsi di studio potrebbero aprire le porte di questo impiego. In generale, per ricoprire questo ruolo è richiesta una discreta familiarità con i numeri e le operazioni matematiche di calcolo, oltre alla conoscenza dei settori economici e amministrativi.

Oltre al percoso di laurea, si suggerisce anche di frequentare un master in ambiti quali la contabilità e l’amministrazione, soprattutto se si desidera impostare un percorso di carriera in grandi aziende.

