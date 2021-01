Ingegnere elettrico, tutto quello che c'è da sapere su questa figura professionale e le posizioni aperte

Sei appassionato di elettromeccanica, sei preciso e ami studiare? Potresti diventare un ingegnere elettrico. Questa figura professionale, molto richiesta in ambito lavorativo, è esperta di elettricità, elettromeccanica ed elettromagnetismo.

Scopri tutte le offerte di lavoro come ingegnere elettrico nel milanese!

L'ingegneria elettrica

L'ingegneria elettrica - l'ambito nel quale opera, appunto, l'ingegnere elettrico - trova le principali aree di applicazione nella progettazione di componenti elettrici, nello sviluppo di nuove tecnologie per la ricezione e l'elaborazione di segnali elettrici per la trasmissione di informazioni e nella ricerca di nuove applicazioni e utilizzi dell'energia elettrica per le telecomunicazioni, i trasporti e gli impianti industriali.

Le attività dell'ingegnere elettrico

Nello specifico, l'ingegnere elettrico si occupa di tutte le attività collegate alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzo dell'elettricità, nonchè dello sviluppo e realizzazione di impianti elettrici e sistemi che funzionano grazie all'energia elettrica.

In particolare, questa figura professionale si occupa principalmente di progettazione e sviluppo di componenti, dispositivi e schemi elettrici ed elettronici, sviluppando dei prototipi e testandoli tramite analisi di laboratorio e simulazioni informatiche, raccogliendo inoltre i dati, esaminando i risultati e determinando gli standard operativi che devono essere soddisfatti.

Non solo: occupandosi di dispositivi elettrici di ogni genere e dimensione, l'ingegnere elettrico progetta motori, trasformatori, alternatori e generatori elettrici, ma anche elettrodomestici, sistemi di illuminazione, impianti elettrici per edifici civili e industriali.

Come diventare ingegnere elettrico

Per diventare ingegnere elettrico è necessario ottenere o essere in possesso di un diploma di laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o simili.

Offerte di lavoro per ingegnere elettrico

Se stai cercando lavoro come ingegnere elettrico nel milanese consulta tutte le offerte.