Lavoro, le caratteristiche necessarie per fare carriera

Nel mondo del lavoro esistono alcune regole precise da seguire per avere successo e fare carriera. Regole non scritte, ma condivise da molti professionisti, che permettono di assumere nel tempo ruoli di maggiore responsabilità e di crescere continuamente nel proprio ruolo.

Se, infatti, numerosi studi evidenziano come nelle professioni con una prospettiva di crescita il benessere dei lavoratori sia maggiore, al tempo stesso avere la possibilità di ottenere un avanzamento di carriera spinge i dipendenti ad impegnarsi di più per raggiungere questo obiettivo.

Ecco allora alcune regole importanti da seguire per crescere nel proprio ambito lavorativo e, perchè no, ottenere una promozione.

Proattività

Sembra scontato, ma non lo è: una caratteristica essenziale di un professionista di successo è essere proattivo. Tradotto: dimostrare di aver voglia di fare e di imparare, rendendosi disponibili ad intraprendere nuove azioni e proponendo anche nuove soluzioni e/o strategie.

Apprendimento continuo

Se la proattività non basta, ecco che la conoscenza e lo studio del proprio settore lavorativo fanno la differenza. Oltre al titolo accademico, infatti, è spesso richiesto un aggiornamento continuo per restare al passo con le ultime novità del settore, attraverso master, seminari o webinar on-line insieme ad altri professionisti.

Ambizione

Senza ambizione difficilmente si fa carriera: nel mondo lavorativo puntare in alto è d’obbligo per chi vuole arrivare lontano e scalare la gerarchia aziendale. Per migliorare la propria posizione lavorativa bisogna infatti essere disposti ad uscire dalla propria comfort zone, correndo dei rischi e mettendosi in gioco.

Cambiare prospettiva

Infine, anche saper cambiare prospettiva aiuta ad assumere nuovi ruoli di responsabilità in ambito lavorativo. Certo, si può avere paura del cambiamento, ma spesso per fare carriera in azienda la soluzione migliore è cambiare ruolo e lanciarsi in una nuova esperienza. Provare per credere.