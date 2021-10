Lavoro, tutte le offerte a Milano nel settore trasporti

Gli annunci di lavoro in città e provincia e le modalità per candidarsi

Per l'Italia è il momento di ripartire dopo la pandemia. Mai come ora, il nostro Paese può cogliere la straordinaria opportunità per affrontare gli ostacoli che da tempo si frappongono alla creazione di posti di lavoro e per elevare gli standard di vita. E' quanto emerge dal nuovo rapporto dell’OCSE, da cui si evidenzia che l'economia italiana sta vivendo una ripresa al +5,9% per il 2021, con una prospettiva del +4,1% per il 2022.

Ecco che allora, per sostenere questa ripresa, il mercato del lavoro ha bisogno di figure professionali nell'ambito della logistica e dei trasporti. Ed è proprio in questo settore che Adecco, società di ricerca e selezione del personale, ha aperto numerose posizioni, soprattutto a Milano e provincia.

Le figure più ricercate nel settore logistica e trasporti

Quali sono, quindi, le figure più ricercate in questo ambito? Sicuramente gli impiegati di magazzino, che rappresentano un ruolo cardine nel settore della logistica. In particolare, le figure ricercate si occuperanno della ricezione e dello stoccaggio dei materiali, della gestione dei flussi logistici e della registrazione di tutti i movimenti di magazzino, con i relativi documenti per la spedizione.

Sono numerosi anche gli annunci per operatori addetti alla manutenzione, a cui viene richiesto di occuparsi della logistica dei prodotti e della loro manutenzione, utilizzando specifici mezzi di sollevamento e i principali supporti informatici.

Senza dimenticare gli impiegati operativi dedicati ai trasporti, che nello specifico dovranno occuparsi della gestione delle spedizioni, della bollettazione con i relativi documenti di trasporto e dell'inserimento dei dati.

Pensi di avere i requisiti per alcune di queste posizioni? Non perdere tempo e candidati subito!