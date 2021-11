Il futuro degli autonomi dopo il Covid e la situazione di Milano

La pandemia dell'ultimo anno e mezzo ha messo a dura prova l'economia mondiale e la situazione lavorativa di milioni di persone. Se, da una parte, i governi di ogni Paese hanno cercato - e cercano tuttora - di far fronte alle numerose situazioni emergenziali con provvedimenti ad hoc in campo sociale, ci sono dei settori e delle professioni che, a causa di aspetti specifici e strutturali, hanno oggettivamente risentito più di altri della crisi in atto.

Prime tra tutti, le partite Iva: in Italia, infatti, gli autonomi hanno visto negli ultimi anni un calo del loro lavoro o, quantomeno, un'aggravarsi dell'instabilità del loro settore.

L'analisi

A dirlo, i numeri: oltre 300mila partite Iva sono letteralmente scomparse nell'era Covid. Dal febbraio 2020, mese pre-pandemia, allo scorso agosto, il numero complessivo dei lavoratori indipendenti è sceso di 302 mila unità (-5,8%). Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia. Nello stesso periodo, invece, i lavoratori dipendenti sono diminuiti di 89mila (-0,5%).

Se, in termini assoluti, i primi sono scesi sotto la soglia dei 5 milioni (precisamente 4.936.000), i secondi hanno toccato quota 17.847.000. Un'analisi che ben racconta e testimonia come il Covid abbia messo a dura prova sì il mondo del lavoro italiano, ma in particolar modo il popolo delle partite Iva.

Chi sono gli autonomi in Italia

Chi sono, nello specifico, i lavoratori autonomi in Italia? La risposta è tanto ampia quanto variegata. I dati Istat ci confermano che il mondo dei freelance è estremamente fluido: se, da una parte, uno zoccolo duro è rappresentato dai professionisti iscritti agli ordini, parallelamente esiste un bacino ampio di liberi professionisti più "indefiniti".

Nel nostro Paese questa categoria rappresenta circa il 15% dei lavoratori; seguono Polonia e Romania dove il numero di occupati indipendenti raggiunge il 14% del totale.

Secondo Eurostat, nel Vecchio Continente la maggior parte degli indipendenti è occupato nel settore primario e in quello dei servizi:

agricoltura, pesca, e silvicoltura (19%);

commercianti all'ingrosso e al dettaglio e liberi professionisti (14%);

nel settore dell’edilizia e infine nell'ambito della assistenza socio sanitaria.

La situazione di Milano

A Milano, in particolare, i liberi professionisti operano soprattutto in ambito consulenziale, di marketing e comunicazione, grafica e web design. La città, in questo senso, rimane ancora un'"oasi felice" all'interno del panorama nazionale, grazie alle numerose web agency, alle realtà in ambito finanziario e ai diversi progetti (culturali, sociali ed economici) che coinvolgono il territorio sempre più spesso.

Che cosa succederà domani

Se l’Italia, quindi, rimane tra i Paesi con più lavoratori autonomi in Europa, occorre però specificare un aspetto importante: sempre più lavoratori, durante l’arco della propria carriera, svolgono e svolgeranno più lavori anche con diverse forme contrattuali. Per questo non è facile effettuare un’analisi valida nel tempo. Le informazioni oggi messe a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'Istat permettono però di fotografare alcuni trend utili per provare a tracciare un futuro ancora incerto.

Certamente, il settore non è statico, ma vive un'intensa trasformazione al passo con i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in ottica di digitale, green e globalizzazione dei mercati. Software avanzati e intelligenza artificiale machine learning avranno sempre più un effetto dirompente anche sui servizi professionali.

Ecco che allora, per provare a tracciare il futuro di questi lavoratori, si andrà sempre di più verso l'esigenza di ridisegnare la libera professione già nella fase di formazione del futuro professionista e nell’attività di aggiornamento dello stesso. Le sfide che stanno interessando il settore degli autonomi sono molteplici, ma non è detto che sia impossibile affrontarle e, soprattutto, vincerle.