Lavoro post Covid, che cosa succede a Milano

A causa del Covid il mondo del lavoro è radicalmente cambiato - sia tra i dipendenti che tra gli autonomi - soprattutto in una grande città come Milano.

La situazione del lavoro a Milano post covid

Questa trasformazione nella città metropolitana sta velocizzando alcuni processi già in atto prima della pandemia, come l’evoluzione digitale e la transazione green. Questi due temi, già profondamente sentiti dai cittadini prima della pandemia, hanno infatti acquisito negli ultimi anni una preponderanza notevole, che ha stravolto radicalmente anche il mondo del lavoro.

La trasformazione digitale

Ecco che allora, se da un lato Milano ha vissuto molto intensamente la crisi data dalla pandemia, al tempo stesso numerose aziende e professionisti della cittò hanno deciso di investire - o di accelerare gli investimenti - nel digitale. Alcuni esempi? La logistica, gli spazi di coworking e, primo tra tutti, l’e-commerce, che ha superato i livelli di fatturato mai registrati prima della pandemia. Ancora a rilento, invece, i settori del turismo, della cultura e del mondo dell’intrattenimento.

Il risultato di questi investimenti ha fatto sì che le imprese attive a Milano non solo siano rimaste stabili, ma siano persino in lieve aumento. Se a inizio 2020 la camera di commercio registrava un calo del solo 0,4% di aziende attive rispetto al 2019, a inizio 2021 se ne contavano infatti 306.834.

La transazione green

Un altro aspetto fondamentale dell'evoluzione economica a seguito della pandemia è la transazione green, che a Milano si traduce con aiuti statali per la riqualifica di progetti edilizi (basti pensare ai bonus energetici). In questo caso sono aumentati a livello nazionale non solo i lavori e i progetti, ma anche le aziende di costruzioni (+15%).

Obiettivo primario del Comune è proprio quello di riqualificare vecchi edifici ed interi quartieri che cambieranno il voto di Milano: ecco spiegato, allora, il sempre crescente numero di imprese che stanno investendo per la costruzione di nuovi edifici residenziali dove la parola chivave è "sostenibilità".

Questo mercato, in fortissima espansione, in futuro continuerà a crescere. Dopo, e nonostante, la pandemia.