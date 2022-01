Lavoro, le occasioni da cogliere al volo a Milano

Quella del 2022 è una prospettiva lavorativa che fa ben sperare. Secondo un'analisi di Ernst & Young, infatti, i datori italiani si aspettano un mercato del lavoro in crescita nel primo trimestre del 2022. Nello specifico, le aziende continueranno a cercare professionisti iper-qualificati e con competenze molto specifiche, soprattutto in ambito tecnologico.

A farla da padrone, l'intelligenza artificiale e l'automazione industriale che, senza dubbio, faranno nascere – a livello mondiale – nuovi posti di lavoro.

L'importanza delle soft skills

In un mercato in profondo mutamento, sempre più dinamico e competitivo, un ruolo chiave continuerà ad essere rivestito dalla formazione, strada necessaria per rimanere sempre aggiornati.

In questo senso, assumeranno sempre maggiore importanza le competenze soft, prima tra tutte la capacità di costruire relazioni di fiducia anche a distanza, insieme alla capacità di fare networking e all’empatia.

Un futuro di dati (e non solo)

Per quanto riguarda, nello specifico, i profili più ricercati, le aziende italiane e in particolare quelle milanesi si orienteranno sulle competenze informatiche, dando la priorità ad esperti nell’analisi dei dati e della sicurezza informatica.

Anche il comparto dei cosiddetti green jobs continuerà a crescere: si cercheranno soprattutto Mobility Manager, esperti di marketing ambientale, ingegneri elettrici o eco-designer.

In ambito digital, continueranno ad essere molto richiesti gli sviluppatori di software o applicazioni, i responsabili dei servizi clienti e chi si occupa della gestione degli e-commerce.

Come segnalato da Forbes, infine, saranno cruciali anche le figure in grado di gestire l’intera filiera produttiva: ecco che allora i Logistics Analyst e i Distribution Manager diventeranno profili chiave nella ricerca di personale, senza dimenticare gli esperti, tecnici e ingegneri, specializzati nella guida autonoma.

