Territorio e innovazione Fintech: ecco la marcia in più delle banche medio-piccole

È innegabile, l’innovazione digitale sta cambiando le regole del gioco. E quando il gioco in questione è quello economico e finanziario, a doversi adeguare sono, da un lato, gli istituti di credito e, dall’altro, PMI e piccoli risparmiatori.

La risposta di queste categorie alla nuova digitalizzazione finanziaria è un aumento della richiesta e, di conseguenza, anche dell’offerta di prodotti e servizi bancari più accessibili e fruibili anche in autonomia, tramite piattaforme online.

Un nuovo modo di fare banca

Quindi, se da un lato cresce rapidamente la consapevolezza dell’utenza sulle proprie necessità finanziarie, dall’altro si moltiplicano altrettanto velocemente le nuove proposte degli istituti di credito, pensate proprio per soddisfare tali necessità in modo professionale ed efficace.

Per le banche, allora, diventa fondamentale trovare un nuovo modo di “fare banca” approcciandosi al mondo digitale, al cliente e al territorio di riferimento. E se questo discorso può risultare meno urgente per i grandi colossi del settore, diventa invece essenziale e prioritario per gli istituti medio-piccoli, quelli cioè più radicati a livello territoriale e più vicini alle famiglie e agli imprenditori.

Banca Valsabbina cresce insieme agli attori territoriali

Banca Valsabbina si sta attivando proprio in tal senso: nata nel bresciano con una forte connotazione territoriale, negli ultimi anni ha conosciuto una crescita notevole, che l’ha portata ad aprire filiali in tutto il nord Italia, sulle sue piazze più importanti. Attualmente la sua rete territoriale si attesta, infatti, sulle 70 filiali, la maggior parte delle quali in provincia di Brescia, ma con distaccamenti anche su Verona, Milano e in tante province della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del Trentino. Una rete che ha già sostenuto lo sviluppo di oltre 25 mila PMI.

Una crescita, quella di Banca Valsabbina che continua ancora oggi e che si sta sempre più caratterizzando e distinguendo dalla concorrenza per la capacità di mixare in modo intelligente la tradizione e l’affidabilità di una banca storica, nata nel lontano 1898, con l’innovazione portata proprio dalle nuove istanze digitali e dalle nuove esigenze di famiglie e imprenditori.

Investire nel Fintech: affrontare la crisi con un vantaggio competitivo decisivo

Il Fintech è il settore sul quale Banca Valsabbina ha deciso di puntare, promuovendo investimenti importanti e proponendo ai propri clienti servizi pratici, efficienti e sempre più personalizzati, fruibili anche in autonomia online, a prescindere dagli orari di apertura delle filiali.

Un modo, questo, per potenziare la propria offerta e la propria presenza sul territorio in un periodo di forte incertezza economica e finanziaria dovuta alla crisi in Ucraina e agli strascichi pandemici.

Banca Valsabbina è convinta che, proprio questa sua caratteristica di istituto di taglia medio-piccola, possa rappresentare, oggi più che mai, un vantaggio competitivo anche per il cliente. Una dimensione più contenuta e molto legata al territorio consente, infatti, di accorciare la filiera e di dare risposte più tempestive ai clienti, a maggior ragione in questo periodo di continui e repentini cambiamenti.

Banca Valsabbina apre nella piazza economica più importante d’Italia

Una filosofia che sta, evidentemente, portando i risultati sperati, perché la crescita, come detto, è in continua evoluzione, tanto che recentemente la Banca ha aperto una nuova filiale a Milano, in zona CityLife, non a caso una delle piazze economiche più dinamiche del Paese.

Il progressivo rafforzamento di Banca Valsabbina, proprio per la peculiare vocazione territoriale dell’istituto e la crescita dei servizi Fintech, consente di creare valore e supportare efficacemente la ripresa economica delle zone presidiate, oltre che la transizione digitale in atto.