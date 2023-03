Lisbona, basta un assaggio: un viaggio tra arte, storia e sapori unici

Clima mite e soleggiato, monumenti secolari, arte, storia e sapori deliziosi: no, non stiamo parlando dell’Italia, bensì di Lisbona. Difficile, d’altronde, trovare in Europa una città capace di offrire ai propri visitatori un’esperienza altrettanto gradevole.

Non è un caso allora che diverse classifiche identifichino Lisbona come la città più felice al mondo: il ricco patrimonio culturale, le temperature favorevoli, la vita notturna frizzante e l’ospitalità dei portoghesi sono tutti fattori che contribuiscono a garantire alla capitale lusitana alti indici relativi alla qualità della vita.

A spasso per la città più felice al mondo

Specialmente nei mesi di maggio e settembre – in cui il clima è mite e soleggiato –, Lisbona è una città capace di ammaliare i visitatori, grazie a un centro storico splendido, a ristoranti economici ma di buon livello e a un fermento culturale continuo.

Passeggiare per i vicoli tortuosi e scoscesi del Bairro Alto, arrampicarsi fino alla Muraglia difensiva del Castello di São Jorge, ammirare l’imponente Praça do Comércio affacciata sull’Oceano, la cattedrale o la Torre di Belém e prendere l’ascensore di Santa Justa nella Baixa per godere di una vista panoramica della città, sono tutte esperienze che valgono da sé la visita.

E per gli amanti del cibo, è vietato perdersi il Pastel de Nata, un delizioso dolcetto di pasta sfoglia ripieno di crema con panna e uova. Il dolce, tipico della tradizione portoghese – e in particolare di Lisbona –, può sia accompagnare un caffè a colazione o merenda, sia concludere un pranzo.

Insomma: una meta da non perdere.

E grazie alla nuova app sviluppata dalla compagnia low cost, è possibile prenotare in modo smart il proprio volo con pochi click, scaricare le carte d’imbarco su smartphone o Apple Watch e ricevere notifiche push con informazioni puntuali durante tutte le fasi del viaggio.

Un salto in avanti importante, che si inscrive in una politica di rinnovamento e innovazione di ampio respiro portata avanti da easyJet e che ha come obiettivo più ambizioso l’efficientamento energetico della propria flotta: la compagnia, infatti, ha fatto importanti investimenti per l’adozione di un software per aeromobili di ultima generazione che aiuterà la compagnia a ridurre, entro il 2050, le emissioni di Co2 in modo permanente.