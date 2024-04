Location con vista... piscina: il nuovo must per gli eventi aziendali

Il mondo degli eventi aziendali sta vivendo in questi ultimi anni una vera e propria rivoluzione. Dimenticate le solite sale riunioni: oggi la scelta delle società più innovative per le loro conferenze e attività di gruppo ricade sempre più spesso su spazi informali e all'aperto. E la tendenza del momento? Semplice: gli hotel con piscina! Ma perché questo trend sta riscuotendo così tanto successo?

Per prima cosa, queste location creano un'atmosfera informale e rilassata, ben diversa da quella che si respira nelle classiche sale conferenze. In un contesto piacevole e stimolante, i partecipanti si sentono più a loro agio nell'interagire tra loro e nello scambiarsi idee: l'informalità dell'ambiente favorisce il networking e la creatività, e incoraggia un approccio non convenzionale alle sfide professionali. Inoltre, poter alternare sessioni di lavoro a momenti di relax è un valore aggiunto per gli ospiti. Tra una riunione e l'altra, i partecipanti possono concedersi una pausa rigenerante, magari sorseggiando un cocktail o godendosi il sole. Con questo approccio l'evento diventa un'esperienza indimenticabile, accrescendo l'entusiasmo dei presenti e intensificando il loro coinvolgimento. Infine, scegliere un luogo piacevole e informale può avere un impatto positivo sulle dinamiche di gruppo e sullo spirito di squadra: condividere un'esperienza diversa al di fuori dell'ufficio, infatti, aiuta a rafforzare i legami tra colleghi, la fiducia e la collaborazione. Trascorrere del tempo insieme in un ambiente rilassato facilita la comunicazione e l'intesa, con ricadute positive anche sulla produttività e sul rendimento.

Crowne Plaza Milan City: un magnifico urban resort con piscina nel cuore di Milano

E se vi dicessimo che esiste un luogo che incarna alla perfezione questa nuova tendenza? Stiamo parlando del Crowne Plaza Milan City, un urban resort situato nella zona "Isola Bosco Verticale", a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano. Questo hotel di design, moderno e raffinato, offre un ambiente ideale per meeting ed eventi aziendali, con un plus che lo rende davvero unico: una splendida zona piscina. Un'oasi di pace e relax nel cuore della frenetica Milano, perfetta per eventi informali e momenti di puro piacere. Con i suoi ampi spazi versatili, questa area di 300 metri quadri è ideale per ospitare eventi corporate, team building, sfilate di moda, cene di gala e molto altro ancora. A bordo vasca, il Pool Bar vi invita a gustare deliziosi cocktail, snack e piatti leggeri in un'atmosfera unica. È il luogo ideale per concedersi una pausa rigenerante tra una sessione di lavoro e l'altra, fare nuove conoscenze professionali o semplicemente godersi un momento di relax.

E quando arriva l'ora di pranzo o di cena, il Metropolitan Restaurant saprà stupirvi con la sua cucina innovativa e gustosa. Questo elegante ristorante affacciato sulla piscina propone un menu che spazia dai grandi classici ai piatti più creativi, in un connubio perfetto tra sapori e stile. Che si tratti di un pranzo di lavoro, di una cena di gala o di un aperitivo, ogni momento diventerà un'esperienza indimenticabile.

Ma il Crowne Plaza Milan City non è solo questo. L'hotel mette a vostra disposizione anche spazi polifunzionali più tradizionali per meeting e conferenze: ambienti versatili e tecnologici, ideali per organizzare riunioni, presentazioni e sessioni di formazione in un contesto di stile e funzionalità. E per il vostro benessere, non perdete l'occasione di visitare l'area fitness e SPA all'ultimo piano, con bagno turco, sauna e una palestra ben attrezzata con vista mozzafiato sullo skyline di Milano.

"Let's celebrate design planet": un evento imperdibile

Durante la Design Week, il Crowne Plaza Milan City vi invita a presenziare ad un'esperienza unica presso il suo Pool Bar, con un raffinato aperitivo. L'appuntamento è per lunedì 15 aprile 2024 alle ore 18:30 in Via Melchiorre Gioia 73. In questa occasione sarà possibile scoprire gli espositori, tra artisti e designer, seguire la tavola rotonda con Alberto Cottarelli, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra e Valentina Poppi e godere della musica dal vivo con una band d'eccezione. Per maggiori informazioni sull'evento e per prenotare potete chiamare il numero 335.5290025. Per prenotare invece pernottamenti o spazi per meeting ed eventi aziendali potete visitare il sito web a questo link o contattare l'hotel al numero 02.66717715. Infine, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e gli eventi in programma, non dimenticate di seguire le pagine Facebook e Instagram di Crowne Plaza.