Luchè, un ospite Not Your Usual alla prima della Scala

Lo scorso 7 settembre la Prima della Scala ha coinvolto numerosi ospiti internazionali. Tra questi, si è distinto per eleganza e originalità Luchè, rapper partenopeo che nelle ultime settimane ha acceso i palchi del panorama musicale italiano.

Apprezzato per la sua originalità e il suo essere fuori dagli schemi, Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è un rapper e produttore discografico cresciuto nel quartiere Marinella di Napoli, ai confini di Scampia. Ha iniziato la sua carriera musicale fondando i Co'Sang e, da quando ha intrapreso la strada da solista, ha regalato grandi successi come Torna da me e Non abbiamo età, oltre ad aver collaborato con importanti artisti come i Club Dogo, Marracash, Emis Killa e Sfera Ebbasta. Luchè ha appena terminato il live tour per la presentazione dell’album DVLA (Dove volano le aquile), 5 intensi concerti che da nord a sud hanno elettrizzato i migliori palazzetti dello sport italiani.

Luché, l’outfit d’eccezione

Per l’occasione della Prima, l’artista ha indossando un capo della drop collection Not Your Usual di Giorgio Mallone per Pulze: una reinterpretazione urban e contemporanea di un classico della moda, lo smoking. Un mix di tradizione e innovazione che ben rappresenta la mission di Pulze, che torna sotto i riflettori durante uno degli appuntamenti più attesi del lifestyle italiano insieme a Luchè, per condividere il proprio messaggio Not Your Usual: trasformare i codici del classico per scoprire nuovi orizzonti e vivere esperienze al di la? dell’ordinario.

Un dispositivo Not Your Usual

Che il brand Pulze abbia sempre voluto innovare è chiaro sin dalla sua identità. La tecnologia di Pulze è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e investimenti a livello internazionale. Pulze offre un dispositivo nuovo che scalda il tabacco senza bruciarlo, dall’avvio rapido, con performance prolungata (fino a 20 utilizzi consecutivi a fronte di una sola ricarica) e all-in-one (non necessita di una custodia separata per la ricarica).

Un oggetto capace di riflettere l’originalità di ognuno. Da qui il concetto di Not Your Usual. “Pulze è un brand che vuole dare un nuovo significato all’esperienza di consumo con un dispositivo facile da usare, adatto a tutti i fumatori adulti che cercano un’alternativa al tabacco tradizionale. Un prodotto progettato per coloro che vogliono rompere gli schemi e che pensano che la complessità non dovrebbe essere lo standard ma, anzi, qualcosa da evitare”. Ha commentato così Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands

Viene facile comprendere quindi il coinvolgimento con Luchè, un artista versatile, in grado di rompere gli schemi con la giusta dose di eleganza e creatività che ha sempre contraddistinto il suo stile.