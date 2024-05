Alla scoperta del Kobe, taglio esclusivo di una macelleria meneghina innovativa

Ma il vero gioiello di Fierro Food è il rinomatissimo manzo giapponese di Kobe, i tagli di carne più preziosi e costosi al mondo in virtù dei minuziosi e attentissimi processi di cura che il manzo riceve durante il suo ciclo di vita: alimentazione controllata, pascolo libero e massaggi rigeneranti.

I tagli più esclusivi e pregiati di Kobe vengono selezionati direttamente dal Giappone e quindi spediti – insieme a relativa certificazione e autorizzazione alla vendita – solamente alla ristrettissima cerchia di fornitori iscritti in un prestigioso albo d’oro.

Fierro Food: l'unica macelleria meneghina autorizzata alla vendita di manzo Kobe

A differenza di altre macellerie che sostengono di vendere questo taglio esclusivo pur non essendo presenti nel registro di fornitori, Fierro Food può esporre con orgoglio la statua in oro riservata solo ai venditori autorizzati e certificati di manzo di Kobe.

Una differenza sostanziale se si considera sia il prestigio che conferisce l’iscrizione nell’albo d’oro, sia gli altissimi standard di qualità da rispettare per diventare fornitore riconosciuto e autorizzato alla vendita di carne di Kobe: ancora oggi Fierro Food è l’unica macelleria di Milano a poter vantare questo importantissimo riconoscimento.

Ma Roberto Fierro, attuale titolare, non si è accontentato di questo riconoscimento: a febbraio è andato personalmente in Giappone per immergersi nel mondo degli allevatori e dei maestri della carne, visitando i luoghi dove avviene la produzione e toccando con mano gli esemplari bovini da cui deriva questa carne etica e unica.