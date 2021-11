La manutenzione allunga la vita delle automobili, scopri dove farla a Milano

Quanto può durare un’automobile? Questa è solitamente una domanda che si pone chi sta per acquistare un nuovo veicolo ma può essere utile, porsela, anche nel caso in cui la propria auto non sia più così giovane e si valutino determinati interventi per ‘ringiovanirla’. Chiedersi quanto possa durare la propria vettura è una questione soprattutto economica, legata anche all’inevitabile svalutazione del veicolo.

Rispondere però non è per niente facile perché in ballo ci sono tanti fattori: dalla qualità stessa della macchina, allo stile di guida, al tipo di utilizzo che se ne fa. Eppure non è difficile trovare modelli che hanno più di dieci anni alle spalle dire ancora la loro sulle strade.

La durata di un'automobile dipende anche e soprattutto dalla frequenza con cui si effettua la manutenzione. A questa bisogna abbinare l’acquisto di ricambi e accessori quando questi sono usurati, così come la revisione periodica di parti importanti come il motore.

Olio, gomme, batteria: effettuare una manutenzione periodica

La manutenzione può riguardare anche il filtro dell’aria e dell’olio. Anche in questo caso è importante che i controlli avvengano regolarmente, specialmente per quanto riguarda il secondo elemento poiché l’olio ‘protegge’ il motore, migliorando il consumo di carburante.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le gomme è importante effettuare periodicamente un cambio di rotazione, al fine di allungare la loro efficienza e le loro performance. Un’altra operazione è il cambio di gomme durante l’inverno, fondamentale e in base a quali strade si percorrono abitualmente, obbligatorio per legge.

Un altro step della manutenzione riguarda la batteria. Questa, infatti fornisce alla macchina l’energia elettrica permettendone l’accensione così come il funzionamento delle luci e delle altre componenti tecnologiche.

Le offerte invernali per check up completi e ricambi

Alla luce dell’importanza di queste operazioni, spesso delicate, bisogna sapersi affidare a tenere d’occhio le offerte più vantaggiose e le giuste compagnie. Come quelle di Renault Retail Group, con sedi a Roma e a Milano, la cui offerta comprende non solo veicoli nuovi, aziendali e ricambi originali ma anche officine, carrozzerie, noleggio e finanziamenti.

Se i dati dicono che il costo medio annuale per la manutenzione di un’auto si aggira intorno ai 1000 euro, ai quali spesso vanno aggiunti anche i costi della manutenzione straordinaria, ecco perché conviene rivolgersi a Renault Retail Group, che ha tutto quello che serve in fatto di manutenzione per l’inverno e accessori Renault:

Advantage service : con questa offerta, chi possiede una Renault con più di quattro anni di vita può effettuare il cambio dei quattro pneumatici invernali , la sostituzione delle placchette dei freni anteriori e un check-up completo al veicolo: il prezzo è di 1 euro al giorno;

: con questa offerta, chi possiede una Renault con più di quattro anni di vita può effettuare il , la sostituzione delle placchette dei freni anteriori e un al veicolo: il prezzo è di 1 euro al giorno; kit completo di ruote invernali : 4 pneumatici invernali e 4 cerchi in lega (2 euro al giorno);

: 4 pneumatici invernali e 4 cerchi in lega (2 euro al giorno); placchette freni anteriori , più check-up completo (da 69 euro al mese);

, più check-up completo (da 69 euro al mese); sostituzione batteria più check-up (da 79 euro al mese);

più check-up (da 79 euro al mese); cambio olio e filtro più check-up (da 79 euro al mese).

Le offerte in fatto di manutenzione e accessori di Renault Retail Group riguardano anche i possessori di Dacia:

kit completo di ruote invernali , compresi i cerchi in lega: da 2 euro al giorno;

, compresi i cerchi in lega: da 2 euro al giorno; cambio olio e filtro + check up : da 79 euro;

: da 79 euro; Advantage service : il pacchetto comprende 4 pneumatici invernali più placchette freni anteriori, da 1 euro al giorno;

: il pacchetto comprende 4 pneumatici invernali più placchette freni anteriori, da 1 euro al giorno; sostituzione della batteria più check-up completo (da 79 euro).

più check-up completo (da 79 euro). placchette freni anteriori più dischi e check up completo (da 149 euro)

e check up completo (da 149 euro) riparazione parabrezza (49 euro).

Chi ha bisogno di affidarsi a professionisti e cerca un luogo di fiducia in cui far verificare lo stato della proprio auto può recarsi in una delle due sedi di Renault Retail Group a Milano: via Monte Abetone 5 (Baranzate) e viale Renato Serra 61.