Master di alta formazione per dipendenti pubblici e privati

La formazione è ormai un bisogno costante per molte persone. Così come lo è l?aggiornamento professionale. Una questione di cui le aziende e i lavoratori sono coscienti, specialmente in un mercato in continuo mutamento come quello attuale. Sia nel settore privato sia in quello pubblico acquisire nuove competenze, aggiornarsi in materia di legge, conoscere le nuove procedure e saper usare i nuovi strumenti è fondamentale per la propria carriera.

Master di alta formazione

L?offerta formativa è ormai molto ampia: per questo bisogna saper scegliere e rivolgersi a professionisti con una lunga esperienza nel settore. Nel campo della formazione avanzata CEIDA è tra gli istituti più accreditati, centro attivo dal 1980 in materia di aggiornamento professionale, giuridico, manageriale e tecnico, con oltre 300 docenti (con esperienza internazionale). La scuola offre 250 corsi e seminari di aggiornamento e specializzazione (compresi quelli per la preparazione a concorsi pubblici e agli esami di abilitazione forense) e include master di alta formazione, destinati a dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti e neolaureati.

A conclusione di ogni master verrà rilasciato l?attestato di frequenza e profitto a chi abbia seguito l?intero ciclo, con valutazione finale espressa in centesimi. Inoltre, questo tipo di corsi sono divisi in moduli, i quali possono essere fruiti anche singolarmente.

Master in Diritto delle pensioni e previdenza (M212)

Articolato in tre moduli e della durata di sei giorni, il master propone una trattazione completa della materia pensionistica, sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda i diritti soggettivi. È rivolto soprattutto a funzionari della Pubblica amministrazione (Pa), associazioni sindacali e patronati, e dipendenti pubblici.

Master in teoria e pratica dei contratti pubblici (M141)

Il master consta di sei moduli, per 11 giorni totali, e ha l?obiettivo di creare profili professionali esperti nella gestione del processo realizzativo di appalti e concessioni, riassumibili nella figura del Responsabile unico di procedimento. Il corso è rivolto a dirigenti, funzionari e responsabili di uffici contratti della Pa, direttori dei lavori, segretari comunali, rappresentanti legali di imprese pubbliche e private.

Master in gestione e sviluppo del capitale umano per valorizzare e ri-formare la Pa (M246)

Il master è diviso 7 moduli, per14 giorni totali; l?obiettivo è valorizzare e potenziale il capitale umano della Pa, fornendo teorie, metodi e strumenti operativi per la gestione efficace delle risorse umane, in un contesto organizzativo sempre più dinamico e in un?ottica di reskilling e upskilling.