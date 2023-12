Matteo, quando un episodio cambia la tua vita in meglio

Matteo Anania, 40 anni, lavora come Senior RME presso il centro di distribuzione urbano Amazon Fresh di Milano. Da oltre dieci anni, nel suo tempo libero, svolge un'importante attività di volontariato come soccorritore presso la Croce Azzurra di Rovellasca.

Proprio per il suo prezioso impegno a supporto della comunità, Matteo è stato scelto tra i vincitori di Amazon Stars 2023, l'iniziativa nata per raccontare le storie dei dipendenti che si distinguono per generosità e impegno sociale. Abbiamo intervistato Matteo per saperne di più sul suo impegno come soccorritore volontario e per scoprire cosa lo abbia portato a dedicare parte del suo tempo agli altri.

Sappiamo che ti dedichi al volontariato presso la Croce Azzurra di Rovellasca. Puoi condividere come hai iniziato questa attività e spiegarci di cosa ti occupi in particolare durante il tuo volontariato?

Ho iniziato il mio percorso di volontariato qualche anno fa, quando aspettavo il mio primo figlio con la mia compagna. Un giorno, mentre eravamo in un centro commerciale, abbiamo assistito terrorizzati ad una situazione di emergenza: un neonato stava soffocando tra le braccia della madre per colpa di un biscotto andato di traverso. Fortunatamente una signora presente è intervenuta e ha salvato il piccolo praticando la manovra di primo soccorso. Quell'esperienza mi ha colpito particolarmente, e avendo un bambino in arrivo, ho deciso di iscrivermi ad un corso di primo soccorso, per poter essere preparato ad ogni evenienza. Dopodiché mi sono offerto come volontario presso la Croce Azzurra di Rovellasca, dove ora mi divido tra i servizi di emergenza 118 e alcuni turni notturni in ambulanza.

Durante la tua attività di volontariato, c'è un episodio particolare che ricordi con particolare enfasi o significato?

Uno degli interventi che ricordo con maggiore emozione è quando fui chiamato per un uomo colpito da infarto. Mentre stavo praticando il massaggio cardiaco, vidi suo figlio prendergli la mano e supplicarlo di non lasciarlo. Riuscimmo a salvare il padre proprio dopo quel gesto disperato del figlio. Non penso sia stata una coincidenza, e questo mi ha particolarmente toccato.

Parliamo del tuo ingresso in Amazon. Come sei arrivato a lavorare qui? Puoi condividere i ruoli che hai occupato e occupi attualmente? Quali sono state le tue prime impressioni quando hai iniziato a far parte del team di Amazon?

Inizialmente lavoravo in un'azienda esterna che svolgeva lavori di manutenzione negli stabilimenti Amazon. Un giorno venni a sapere di un'opportunità di impiego in Amazon e decisi di candidarmi. Sono stato assunto e da allora ho ricoperto diversi ruoli, inizialmente occupandomi solo della manutenzione degli impianti e delle attrezzature, mentre ora ho anche dei compiti di gestione del personale esterno che si occupa di pulizie e manutenzione. Per quanto riguarda la mia esperienza personale in azienda, devo dire che fin da subito mi sono trovato benissimo con i colleghi, che mi hanno fatto sentire parte della squadra: è stato come fare un salto di qualità rispetto a precedenti esperienze lavorative. Ciò che più apprezzo poi, sono le opportunità che ti dà questa azienda, il fatto che dia valore al dipendente sia offrendogli formazione continua sia ascoltando i suoi bisogni.

Cosa significa per te ricevere il premio Amazon Stars? Te lo aspettavi?

Sono rimasto molto sorpreso nel ricevere questo premio per il mio impegno nel volontariato. Di solito, quando si viene riconosciuti al lavoro è per meriti strettamente professionali. Il fatto che Amazon abbia voluto valorizzare anche il mio impegno esterno, nel tempo libero, è cosa molto rara. Per me è la conferma che qui sappiano apprezzare l'individuo nella sua totalità, non solo sotto l'aspetto lavorativo.

Siamo giunti alla fine di questa intervista, vuoi aggiungere qualcosa?

Colgo l’occasione soltanto per ringraziare ancora Amazon per questo riconoscimento e tutti i colleghi per il loro prezioso supporto.