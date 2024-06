Quando la medicina estetica diventa un'esperienza cool a 360°

In un mondo come quello della medicina estetica, presentato spesso come l'ambiente dell'eccesso, siamo giunti a un momento nel quale bisogna tornare a valutare questa importante branca medica per quello che effettivamente è: un'opportunità di migliorarsi per sentirsi in armonia con sé stessi e, magari, cominciare a volersi più bene.

Probabilmente è un desiderio di molte persone quello di poter accedere a trattamenti estetici, come botox o filler, eseguiti da professionisti in strutture specializzate vivaci e accoglienti dove trascorrere momenti piacevoli e informali, lontani dal “grigiore” tipico dei luoghi di cura tradizionali, mantenendo alta la qualità.

La clinica moderna e cool che riscrive i canoni della medicina estetica

Ed è proprio da questa idea che nasce Botox Bar, la clinica smart e cool che si prefigge l'obiettivo di dare un nuovo volto alla medicina estetica con un format che combina uno stile tutto newyorkese all'estetica italiana, rappresentando una novità assoluta nel panorama nazionale.

Pensate ad un ambiente moderno, colorato ed informale dove poter ricevere consigli, consulenze estetiche e ritocchi da un team di chirurghi plastici e medici estetici dalla lunga esperienza e dalle provate qualità, tutto questo mentre ascoltate la musica più in voga del momento, magari davanti ad un buon caffè.

Botox Bar è tutto questo!

Un luogo aperto a tutti, in grado di integrare i trattamenti estetici a servizi di prevenzione più ampi, ideale per chi vuole avvicinarsi a questo mondo a piccoli passi, ma anche per chi necessita di una trasformazione completa.

E, dopo Roma e Monza, Botox Bar arriva a Milano aprendo le sue porte nella vivace zona di Porta Venezia, uno dei quartieri più trendy e animati della città. Una clinica dal design originale e accattivante, caratterizzata da colore, linee morbide, curve avvolgenti e un'atmosfera luminosa. Un viaggio entusiasmante che offre un’esperienza sensoriale completa. Spazi relax con aree lounge multifunzionali e sale mediche inaspettate. Gli studi sono pensati per diventare un “set fotografico”. Quando la sera l’ambulatorio chiude le porte ai suoi Pazienti le vetrine si tingono di rosa per illuminare Porta Venezia.

«Con grande entusiasmo, annunciamo l'apertura del nostro BotoxBar a Milano – ha commentato Flavio Ronzi, CEO & Founder di BotoxBar –, un'emozionante novità nel panorama della medicina estetica italiana. Siamo lieti di offrire un'esperienza senza precedenti, dove la qualità e l'innovazione si fondono per creare una dimensione del benessere e della bellezza completamente nuova.»

Sicurezza, efficacia ed esperienza: i tre pilastri fondamentali di Botox Bar

Al Botox Bar la sicurezza è la priorità principale: tutti i trattamenti vengono eseguiti nel rispetto rigoroso delle normative vigenti da un team di chirurghi plastici ed estetici altamente qualificati. Altrettanto importante è l'efficacia che si traduce nell'impiego di materiali di prima qualità, imprescindibile per garantire risultati eccellenti e duraturi, in linea con la visione del brand. Infine, l'esperienza offerta è pensata nei minimi dettagli: gli appuntamenti seguono uno schema preciso, studiato per mettere a proprio agio i pazienti, creando uno spazio in cui ogni Paziente si senta libero di esprimere dubbi e desideri.

“I chirurghi plastici e medici estetici che lavorano con noi mettono la professionalità al primo posto accompagnando i pazienti nella scelta del risultato più adatto alle loro caratteristiche individuali – ha dichiarato la Dott.ssa Camilla Di Pasquali, Medical Director & Founder –. Questo approccio mira a ottenere risultati naturali che esaltano e valorizzano le caratteristiche uniche di coloro che decidono di sottoporsi ai nostri trattamenti”.

L'offerta di Botox Bar riguarda una completa gamma di trattamenti che vanno dal ritocco estetico a interventi più invasivi e grande spazio viene dato alla consulenza per informare e rendere consapevole al 100% ogni paziente.

“Siamo un team di professionisti, spesso preoccupati che chi accede a trattamenti smart lo faccia senza la giusta informazione. Garantiamo informazione e consulto, soprattutto ai giovani, per guidarli nelle scelte di trattamenti sempre più personalizzati.” – ha detto Matteo Micucci, Brand Manager & Founder di BotoxBar –. Un ambiente cool e smart, dove è possibile rilassarsi con un caffè, due chiacchiere e un po’ di musica mentre si attende di sottoporsi al trattamento: il menu comprende una vasta gamma di opzioni, dalla riduzione delle rughe all'anti-età, offrendo una varietà di soluzioni per soddisfare le esigenze individuali.”

Botox Bar è cool anche sui social, con i suoi canali che si distinguono per essere tra i più seguiti e apprezzati tra quelli appartenenti alla sfera medico estetica. Per rimanere aggiornati su iniziative e novità non rimane che seguire Botox Bar su Instagram e Facebook e visitare il sito web.