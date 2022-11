Ottenere la consulenza di un avvocato nel metaverso? Ora è possibile

Il metaverso è un argomento di cui, attualmente, si sta parlando molto, dato che sono stati avviati nuovi progetti legati a tale realtà; eppure, non si tratta di un concetto innovativo.

È stato, infatti, coniato nel 1992 da Neal Stephenson nel suo romanzo di impronta cyberpunk “Snow Crash”, dove il termine ‘metaverso’ indicava una sorta di realtà virtuale in cui ci si muoveva servendosi del proprio avatar.

Ad oggi, il metaverso può essere definito come uno spazio virtuale, tridimensionale, ispirato al mondo reale, in cui le persone possano vivere esperienze e confrontarsi, in maniera più immediata e diretta rispetto ai social network.

Gli utenti, per poter interagire tra di loro e con l’ambiente circostante, si servono di avatar, anch'essi tridimensionali, che rappresentano la propria controparte umana.

Le tecnologie impiegate sono estremamente innovative, sia per la realizzazione che per la fruizione da parte degli utenti: per un’esperienza maggiormente immersiva, ad esempio, vengono messi a disposizione visori 3d.

Il metaverso si prospetta come una dimensione parallela a quella reale, ampia e globale, dove si potranno vivere esperienze simili ma con caratteristiche uniche, come partecipare a concerti ed eventi, prendere parte a gameplay originali, acquistare articoli legati al fashion e avere accesso a contenuti speciali.

Si tratta di un mondo nuovo, che si sta ancora delineando e di cui, quindi, è difficile prevedere la deriva, ma che farà parte del futuro.

Avvocati nel metaverso

Se il metaverso si sviluppa parallelamente all’ambiente reale, saranno presenti, anche, professionisti appartenenti a vari settori, tra cui quello legale.

È seguendo questa idea che lo Studio Legale Zambonin ha attivato Meta-Avvocato, il servizio di consulenza nel metaverso. Lo Studio si propone così di offrire, agli assistiti, un valido strumento per ridurre le distanze, ottimizzare gli incontri e migliorare l’esperienza utente.

Afferma l’Avvocato Francesca Zambonin, fondatrice dello Studio Legale Zambonin:

“Con Meta-Avvocato, da oggi aziende e privati possono richiedere una consulenza legale anche nel metaverso dove vedere e parlare con gli avvocati di Studio Legale Zambonin in un modo nuovo. Il metaverso è ancora agli albori e non è ben chiara a nessuno la strada che prenderà ma riteniamo giusto esserci e offrire un servizio innovativo. A differenza delle video consulenze abbiamo un ambiente più dinamico con funzionalità e avatar che possano rendere l’esperienza più efficiente e piacevole, per quanto ricorrere ad un avvocato possa esserlo.” Marco Daturi – Zero Pixel. “Da più di un anno studiamo, sperimentiamo e sviluppiamo progetti nel metaverso con la consapevolezza che oggi sia ancora un terreno molto immaturo e che anche in futuro potrebbe diventare utile solo per alcuni sviluppi.”

Propensione verso innovazione e tecnologia

Lo Studio Legale Zambonin si è sempre distinto per la sua particolare propensione nei confronti delle innovazioni e delle tecnologia, dimostrando anche la capacità di reinterpretare la realtà circostante.

Già nel lontano 2003, infatti, ha creato Il Tuo Legale, tra i primi (nonché seguiti) siti giuridici ad offrire l’opportunità di effettuare consulenze legali online.

Il suo approccio disruptive, applicato alla professione legale, ha permesso di cambiarne completamente la percezione.

In opposizione alla tradizionale immagine che si ha degli avvocati, professionisti inquadrati e formali, ‘Il Tuo Legale’ si è, infatti, dimostrato una soluzione nuova e fresca; uno studio legale giovane e moderno, dove tradizione e cultura hanno incontrato le tecnologie più all’avanguardia.

Ciò lo ha portato all’impiego di internet come strumento per poter consentire, ai propri assistiti, diottenere consulenze, pareri o contatti direttamente dal proprio domicilio.

Come spiega l’Avvocato Francesca Zambonin:

“Nel 2003 ricordiamo che non esisteva Facebook e la video consulenza era uno strumento difficile per mancanza di connessioni a banda larga. In quegli anni lavoravo presso un prestigioso studio legale di Milano ma soffrivo la staticità del lavoro. Con molti sacrifici era possibile far carriera all’interno degli studi strutturati ma era molto difficile pensare di poter avviare una propria attività facendo quello che facevano tutti gli avvocati già da molti anni e con molte più risorse. Per questo abbiamo voluto un approccio diverso con cui proporci e questo ci ha permesso di differenziarci. Noi eravamo il tuo legale, un team giovane con tanta voglia di fare, molta umiltà e la capacità di ascoltare gli assistiti anche a distanza. Negli anni ci siamo rafforzati e abbiamo ottenuto incredibili soddisfazioni e ora, a distanza di vent’anni, ci siamo consolidati e siamo diventati un punto di riferimento per molte persone e aziende che trovano da noi la giusta flessibilità per un approccio al lavoro più moderno.”

In seguito, sono stati sviluppati anche altri progetti volti ad offrire servizi specifici come, per esempio, quelli dedicati al turismo (DirittoDelTurismo) e agli animali (AvvocatoAnimali).

Come richiedere una consultazione con Meta-Avvocato

È sempre seguendo questa propensione nei confronti dell’innovazione che è stata aggiunta la possibilità di incontrare gli avvocati di Studio Legale Zambonin in un ufficio virtuale, servendosi del canale costituito dal metaverso.

È possibile contattare Meta-Avvocato in 3 passaggi:

1) Attivare un account personale attivo su Meta Horizon Workrooms

2) Fissare un appuntamento con gli avvocati dello studio scrivendo a info@avvocatozambonin.it

3) Seguire le istruzioni che si riceveranno in seguito



Per ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito dello Studio Legale Zambonin o scrivere una mail all’indirizzo info@avvocatozambonin.it.