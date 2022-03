A Milano il nuovo servizio di car sharing elettrico

Nelle ultime settimane il prezzo dei carburanti è aumentato in maniera esponenziale. I motivi che stanno alla base di questa veloce impennata dei prezzi possono essere ricercati in diversi fattori.

Aumento del prezzo del greggio, accise, IVA o pura speculazione ai danni di imprese e cittadini: questi sono i “colpevoli” ai quali ci si rivolge ogniqualvolta il prezzo della benzina raggiunge un nuovo record.

In ogni caso, che si tratti di speculazione, di truffa o di un aumento dei costi caratterizzante il periodo, questa situazione negativa potrebbe favorire il cambiamento, in positivo, delle abitudini dei cittadini, a cominciare proprio dall'uso più consapevole e razionale dell'automobile.

Crescono i numeri del car sharing

In quasi tutte le città italiane il car sharing è una realtà che continua ad accrescere i propri numeri e l'Italia si conferma, in questo senso, come una delle nazioni più virtuose d'Europa, trainata da Milano, da sempre la città guida del car sharing italiano.

E proprio nel capoluogo lombardo è arrivato E-VAI, brand del gruppo FNM, nuovo servizio di car sharing totalmente elettrico e sostenibile. Si tratta di un servizio “station based” con più di 110 aree di parcheggio dedicate in vari punti strategici della città – aeroporti, stazioni ferroviarie, università, ospedali e metropolitane –, che permettono ai cittadini di poterne usufruire in totale libertà e per qualsiasi necessità, anche per poche ore.

E-VAI propone infatti una serie di tariffe favorevoli che vengono incontro ai bisogni del cliente, per esempio la “giornaliera” potrebbe essere un'ottima scusa per una gita fuori porta alla scoperta delle tante bellezze artistiche e naturali che la nostra Regione offre. Tutte le tariffe includono il costo dell'energia, cosa non da poco in un periodo come quello che stiamo vivendo.

Sostenibilità, flessibilità, possibilità di scelta, risparmio energetico ed economico, tutti fattori che rientrano in quell'uso più consapevole e razionale dell'automobile di cui sopra, tutte caratteristiche rappresentate al meglio da E-VAI. Non manca l'App dedicata che rende il tutto fruibile con estrema facilità.

Un servizio che coinvolge l'intero territorio

E-VAI è integrato al sistema ferroviario e aeroportuale lombardo con capillarità in tutto il territorio. È infatti presente in più di 90 comuni, 45 stazioni ferroviarie e 3 aeroporti con oltre 300 postazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un servizio che, secondo Andrea Gibelli, presidente del Gruppo FNM: “Dà al cittadino la possibilità di costruire in anticipo un viaggio personalizzato e di organizzare la propria vita in maniera libera e flessibile, tutto nel modo più sostenibile possibile.”Per conoscere tutto sul servizio offerto dabasta visitare il sito