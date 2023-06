Scoprire una Milano unica: viaggio tra itinerari straordinari per il debutto di una mela grandiosa

Una mela così grandiosa non si era mai vista prima. Coltivata per la prima volta in Europa dai soci del Consorzio VOG e commercializzata in Italia in co-branding con Marlene®, Giga® è a tutti gli effetti un mela eccezionale: sia per le dimensioni – parliamo di un calibro medio di 75/90 mm –, sia per il gusto unico, in cui convivono dolcezza, acidità, croccantezza e note tropicali.

Itinerari speciali e momenti social

Proprio per amplificare e diffondere la grandiosità di questa mela, nasce il Momento Giga®, una meccanica ingaggiante che invita gli utenti alla condivisione di esperienze connesse a Giga® attraverso i principali canali social.

In quest’ottica, il 9 e 17 giugno la postazione bike sharing di Piazza Duomo è stata presidiata da hostess con divise personalizzate Giga® che hanno distribuito nel corso della giornata le mele del marchio insieme a volantini informativi circa l’attività Giga Town.

In che cosa consiste quest’attività? Inquadrando l’apposito QR Code sul volantino o alla BikeMi in Piazza Duomo con il proprio smartphone, si viene indirizzati alla pagina di Giga Town, dove sarà possibile aprire e consultare la Giga Map cliccando su un apposito pulsante.

La mappa interattiva mostrerà gli 8 quartieri di Milano coinvolti nell'iniziativa, ciascuno identificato con un colore in linea con l'identità di marca di Giga®. E cliccando su ciascun quartiere, sarà possibile accedere a una scheda informativa specifica per quella zona.

Su questa stessa pagina, gli utenti potranno poi visualizzare un feed social con i contenuti condivisi dagli utenti che utilizzano l'hashtag dedicato all'iniziativa #GigaExperience su Instagram.

E una volta presa la propria bicicletta, potranno vivere e condividere quei momenti unici e speciali nei quartieri coinvolti nell’iniziativa – grazie a itinerari e percorsi che conducono in angoli milanesi insoliti e affascinanti – scattando una foto e condividendola con l'hashtag #GigaExperience, taggando il luogo e @giga_apple.