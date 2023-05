A Milano, l'Istituto che crea connessioni vincenti tra studenti e aziende

Nel panorama dell'istruzione superiore terziaria post-diploma, esistono scuole che si distinguono per la loro capacità di fornire agli studenti un solido bagaglio di competenze e connessioni che si traducono in un'elevata percentuale di successo lavorativo. Uno di questi istituti, noto per la sua reputazione e i risultati eccezionali, è diventato sinonimo di opportunità di carriera brillanti per i suoi ex-studenti.

L'ITS Angelo Rizzoli è molto più di una semplice scuola di formazione. È un ambiente in cui gli studenti si trasformano in professionisti altamente qualificati e specialisti nel loro settore, tanto che spesso il loro percorso li riporta proprio dove tutto è iniziato: non più come alunni, ma come docenti o imprenditori alla ricerca di talenti da assumere nelle proprie aziende. Il vero punto forte della scuola però, è l’alta percentuale di placement dei ragazzi, talmente appetibili dal mondo del lavoro a tal punto da essere spesso ingaggiati ancora prima di terminare i percorsi di formazione. E così si arriva a una media dell’80% di assunzioni entro un anno dalla fine degli studi.



In Lombardia la percentuale cresce fino ad arrivare al 90-95%. Le domande di assunzioni da parte delle aziende diventano addirittura di 4/5 volte superiore rispetto a quanto la scuola sia in grado di soddisfare. Lo ha spiegato Roberto Sella, Direttore ITS Academy Angelo Rizzoli di Milano. “Il punto di forza deriva dalla forte collaborazione con le aziende del territorio, che vengono inserite fin dal principio nel progetto della Fondazione e altro fattore determinante, non vengono cercati stagisti ma assunti professionisti in grado di poter crescere nell’ambito lavorativo per il tipo di competenza per la quale hanno studiato”.



Il matching tra azienda e candidato avviene dunque in maniera naturale e sempre supportati dalla scuola che continua a seguire il loro percorso anche una volta terminati gli studi dei ragazzi. Fattori apprezzati dalle aziende in grado così da poter fare crescere nel miglior modo possibile le loro realtà lavorative e dai ragazzi, responsabilizzati fin da subito, senza essere sfruttati e con le maggiori prospettive possibili per il loro futuro