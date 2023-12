Manga, fumetti, action figure e carte collezionabili: a Milano ha aperto un nuovo store dedicato

La cultura nerd è sempre più popolare in Italia, e Milano non fa eccezione: la presenza di negozi dedicati a fumetti, gadget, action figure e carte collezionabili, infatti, è sempre più richiesta da tutti gli appassionati del mondo pop giapponese.

Lo scorso 28 ottobre, in Via Vitruvio 32, ha aperto in grande stile la fumetteria & nerd shop “Il Nuovo Mondo”, con un evento che ha visto coinvolti tre importanti figure del settore: Himorta, Emanuela Pacotto e Giorgio Vanni, storica voce di moltissime sigle italiane di anime giapponesi.

Un punto di riferimento per gli appassionati

"Il Nuovo Mondo" nasce nel 2015, con l'obiettivo di fornire agli appassionati un catalogo di prodotti tema Nerd a 360°.

Fin da subito, l'azienda ha iniziato a partecipare alle fiere del fumetto, partendo da quelle minori fino ad arrivare alle più importanti d'Europa: ad oggi, “Il Nuovo Mondo” è tra i migliori stand italiani riconosciuti anche all'estero, specialmente in Germania.



Tra le manifestazioni più grandi a cui partecipa ci sono: Lucca Comics, Romics, Milano Games Week, Manga Comic Con (Lipsia), GamesCom (Colonia) e Japan Expo (Parigi).

Nel 2021, “Il Nuovo Mondo” apre il suo primo store a Lecco, un negozio di 150mq che attira subito l'attenzione degli appassionati di tutta la Lombardia. Sulla scia del successo lecchese, lo scorso 28 ottobre, “Il Nuovo Mondo” ha inaugurato il suo secondo store a Milano.

200mq dedicati alla cultura pop giapponese

Il negozio milanese, dalla suggestiva ambientazione a tema Naruto, si sviluppa su una superficia di oltre 200mq suddivisa in due piani: al piano terra è presente una vasta scelta di statue e figure, repliche 1:1 delle katane più famose, senza dimenticare le carte collezionabili, come Pokémon e One Piece.

Al piano seminterrato, invece, si trova una intera sala dedicata a manga, fumetti e centinaia di action figure degli anime giapponesi, oltre a gadget di ogni genere, un angolo fantasy e spazi per eventi e incontri.

“Il Nuovo Mondo” è il luogo perfetto per gli appassionati del mondo pop giapponese che vogliono trovare prodotti di alta qualità e vivere un'esperienza unica. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dello store è possibile seguire la pagina Instagram e Facebook.