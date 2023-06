Veicoli commerciali e industriali: noleggiarli conviene?

Per le aziende italiane, quello delle flotte aziendali può diventare un problema non da poco.

Acquistare mezzi commerciali o industriali, infatti, non solo richiede un investimento economico notevole, che non sempre le aziende fanno a cuor leggero, ma aumenta in modo esponenziale anche oneri e rischi legati alla gestione della manutenzione della flotta. E parliamo non solo di oneri economici, ma relativi anche al dispendio di risorse umane e di tempo da dedicare a tale gestione.

L’altro grande pericolo concreto per le aziende che acquistano un veicolo è la valutazione del valore residuo del mezzo al termine del suo utilizzo, elemento importante soprattutto in questa fase di transizione energetica. In questi casi, il rischio è di incappare in valutazioni errate o in revisioni al ribasso di tale valore, con la possibilità di non ottimizzare la vendita.

Questi sono i principali motivi per cui, all’acquisto di un veicolo industriale e commerciale, sempre più spesso si preferisce l’opzione noleggio, e cioè la certezza di una spesa mensile fissa e senza sorprese.

Dalla Francia all’Italia: Fraikin noleggia in tutta Europa

Il noleggio a breve, medio o lungo termine di veicoli commerciali o industriali è un trend destinato a crescere, cosa che Fraikin ha compreso sin dalla sua nascita, quasi 80 anni fa.

Fu allora che Gerard Fraikin fondò la sua compagnia di noleggio veicoli, dimostrando una lungimiranza fuori dal comune. Negli anni successivi, infatti, l’espansione di questa idea e, di conseguenza, dell’azienda, assume una dimensione internazionale.

Il noleggio Fraikin oltrepassa, infatti, i confini francesi, percorrendo le strade di mezza Europa e arrivando, nel 2015, anche in Italia, dove Claudio Gariboldi ne prende in mano le redini, arrivando a toccare oggi oltre 1.800 veicoli e affermandosi in modo verticale in diversi settori quali trasporti e logistica, logistica del freddo, igiene urbana e distribuzione e consegne ultimo miglio.

Un servizio di noleggio completo e su misura

Il successo del noleggio Fraikin è dovuto principalmente alle peculiari condizioni contrattuali che esso offre, in grado di regalare un servizio personalizzato alle reali esigenze operative del cliente.

Il contratto prevede, infatti, il pagamento mensile di un canone in grado di restituire una vasta gamma di servizi:

Manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo

ordinaria e straordinaria del mezzo Riparazioni meccaniche, di carrozzeria e attrezzature

meccaniche, di carrozzeria e attrezzature Pneumatici (fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza)

(fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza) Revisioni

Gestione amministrativa della flotta (Copertura assicurativa, tassa di proprietà, multe, ATP, ...)

della flotta (Copertura assicurativa, tassa di proprietà, multe, ATP, ...) Gestione sinistri

Eventuale veicolo sostitutivo

Veicoli addizionali in caso di picchi di attività aziendali

Il tutto supportato da un’ampia possibilità di scelta di veicoli multibrand, da un’assistenza 24/7 e da un’ottima flessibilità per quanto riguarda il tempo del noleggio, che può variare da 1 giorno fino a diversi anni.

3 benefici aggiuntivi del noleggio Fraikin da non sottovalutare

Ma i vantaggi per le aziende di un noleggio Fraikin non si fermano qui, perché vanno considerati anche alcuni benefici “collaterali” che è giusto conoscere per compiere la propria scelta e che fanno decisamente la differenza rispetto a un classico acquisto.

Abbattimenti di costi: scegliere un noleggio Fraikin significa poter usufruire di detrazioni fiscali , in quanto il canone di noleggio è totalmente deducibile dal reddito d’impresa, con un conseguente risparmio sulle tasse. Senza contare che le condizioni di favore accordate a Fraikin per l’acquisto di veicoli, ricambi e manodopera, ottenute grazie alla forza negoziale del gruppo, sono estendibili anche al mercato e, quindi, ai piccoli operatori del trasporto.

scegliere un noleggio Fraikin significa poter usufruire di , in quanto il canone di noleggio è totalmente deducibile dal reddito d’impresa, con un conseguente risparmio sulle tasse. Senza contare che le accordate a Fraikin per l’acquisto di veicoli, ricambi e manodopera, ottenute grazie alla forza negoziale del gruppo, sono estendibili anche al mercato e, quindi, ai piccoli operatori del trasporto. Flotta sempre nuova: disponendo di veicoli sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e potendo far durare il noleggio quanto si desidera, il turn over dei veicoli della flotta aziendale diventa frequente, con il risultato che si potranno guidare mezzi sempre nuovi e aggiornati, con un vantaggio in termini di efficienza e riduzione dei costi di manutenzione . Guidare mezzi tecnologicamente aggiornati, offre, poi, il l’ulteriore beneficio di poter noleggiare veicoli sempre più sicuri da un lato e sempre più green dall’altro, in grado di migliorare le condizioni di guida dell’operatore e di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti.

disponendo di veicoli sempre all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e potendo far durare il noleggio quanto si desidera, il turn over dei veicoli della flotta aziendale diventa frequente, con il risultato che si potranno guidare mezzi sempre nuovi e aggiornati, con un vantaggio in termini di . Guidare mezzi tecnologicamente aggiornati, offre, poi, il l’ulteriore beneficio di poter noleggiare da un lato e dall’altro, in grado di migliorare le condizioni di guida dell’operatore e di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. Sblocco di risorse finanziarie: la possibilità di versare un canone mensile di noleggio, invece che la cifra completa per un acquisto, consente all’azienda cliente di liberare capacità finanziaria da poter destinare ad altri progetti o attività più strategiche.

Insomma, il noleggio sembra convenire da diversi punti di vista, tanto che le aziende italiane, anche quelle ancorate al vecchio concetto di proprietà del mezzo, stanno finalmente cambiando prospettiva, valutando positivamente i tanti benefici di una scelta più flessibile e attuale.

Fraikin pensa ai clienti, ma anche ai dipendenti

Insomma, verrebbe da pensare che la forza di Fraikin stia tutta nel servizio al cliente, ma non c’è cliente soddisfatto senza un team di collaboratori altrettanto gratificato.

Il benessere aziendale è, infatti, un elemento molto importante nella strategia di Fraikin, che punta a realizzare non solo un ambiente sano e attento alla salute dei propri dipendenti, ma anche occasioni di intrattenimento e team building che possano coinvolgerli attivamente.

Proprio a tal riguardo, lo scorso 29 giugno, Fraikin ha organizzato un evento dedicato a dipendenti, fornitori e clienti, nel quale è intervenuto, su un mezzo decisamente insolito per gli standard di Fraikin, Vittorio Brumotti, campione di bike trial e noto conduttore televisivo, che ha intrattenuto i partecipanti con le sue incredibili acrobazie su due ruote.

