Anziani: un aiuto esterno per migliorare la qualità della vita

La struttura familiare contemporanea è in costante evoluzione.

Da un lato, ci sono gli anziani che vivono da soli, mentre dall'altro, ci sono figli e parenti stretti, sempre più impegnati con le sfide quotidiane.

Questa situazione ha portato a una crescente necessità di supporto per gli anziani.

Ma qual è il modo migliore per garantire loro una buona qualità di vita? Ecco dove entrano in gioco le agenzie di badanti.

Il numero di persone, in età avanzata, che vivono da soli è in costante crescita.

Questi individui, inoltre, possono fare affidamento su un sempre più ridotto numero di parenti stretti.

Il trend di famiglie mononucleari, spesso con figli lontani a causa del lavoro o di altre responsabilità, sembra inarrestabile.

Questa situazione può portare a una crescente solitudine tra gli anziani, una realtà che colpisce sempre di più le generazioni anziane.

La frenesia del lavoro moderno e gli impegni quotidiani rendono difficile per i familiari prendersi cura dei propri cari anziani come vorrebbero.

Anche se il desiderio di fornire assistenza è forte, in molti casi è impossibile coprire tutte le necessità, specialmente quando si tratta di piccoli compiti domestici o di supporto nella gestione quotidiana della casa.

È in queste situazioni che un aiuto esterno può diventare essenziale.

Benessere degli anziani: l’importanza di avvalersi di un aiuto esterno

Spesso sono gli stessi anziani che, per evitare di diventare un peso per i propri figli o parenti, decidono di cercare aiuto esterno.

Questo aiuto può comprendere una vasta gamma di servizi, da semplici commissioni a un sostegno più completo nella gestione della vita quotidiana.

La scelta di assumere un aiuto esterno non è mai presa alla leggera, ma ha un doppio valore: consente, alle persone anziane, di sentirsi più supportate e alle famiglie di affrontare i propri impegni quotidiani con maggiore tranquillità, sapendo che il loro caro è in buone mani.

Tuttavia, la scelta di un aiuto esterno richiede attenzione e cautela.



Due delle principali opzioni disponibili sono rivolgersi a una residenza per anziani (RSA) o assumere un assistente domiciliare.

Sebbene le RSA possano fornire una vasta gamma di servizi, dalla cura medica all'assistenza sociale, molte persone anziane preferiscono rimanere nella propria casa, circondate dalla loro familiare routine quotidiana.

L'assunzione di un assistente domiciliare, noto anche come badante, è un'alternativa che consente agli anziani di mantenere la loro indipendenza e la loro casa. Questo approccio è spesso più conveniente dal punto di vista economico e può offrire un maggiore senso di stabilità per gli anziani.

Trovare una badante adatta, però, può rivelarsi un compito impegnativo.

Perché affidarsi a professionisti del settore

È qui che entra in gioco Gallas Group, il leader nell'assistenza domiciliare in Italia.

Con una vasta presenza in otto regioni italiane, 35 agenzie operative dirette, 170 dipendenti e un record di oltre 100.000 famiglie assistite e 110.000 collaboratori domiciliari censiti, Gallas Group è un punto di riferimento per l'assistenza domiciliare professionale ed umana.



Per l’Azienda, la selezione accurata del personale è una priorità.

Durante il processo di colloquio, infatti, l'attenzione è rivolta alla lingua, in quanto la comunicazione è essenziale per gli anziani.

La maggior parte delle badanti potrebbe essere di origine straniera, ma è fondamentale che siano in grado di parlare in italiano in modo adeguato, per garantire un efficace scambio verbale con le persone di cui si prenderanno cura.

Solo il 19% dei candidati che si rivolgono a Gallas Group viene effettivamente indirizzato presso le famiglie, il che dimostra l'accuratezza e l'attenzione con cui vengono selezionati i collaboratori domiciliari.

Nuova apertura a Milano: informazioni e contatti

Per rispondere alla crescente domanda di assistenza domiciliare a Milano, Gallas Group ha aperto una nuova filiale nel cuore della città.

Operativa dal 25 settembre 2023, la sede si trova in viale Abruzzi 64 e offre una vasta gamma di servizi per supportare gli anziani e le loro famiglie.



Se si ha bisogno di assistenza nella ricerca di badanti o collaboratori domestici, o se si desiderano ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede di Milano di Gallas Group al numero 02-8738 3254, inviare una e-mail all'indirizzo milano@gallasgroup.it o compilare il modulo di contatto disponibile sul sito web.

In un mondo sempre più complesso, la casa rappresenta spesso l'unico rifugio sicuro. Garantire standard elevati nell'assistenza domiciliare è fondamentale per il benessere degli anziani e delle loro famiglie.

Anche a Milano, Gallas Group offre un servizio professionale ed umano per migliorare la qualità della vita degli anziani, rendendo la casa un luogo di serenità e conforto.