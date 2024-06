Un nuovo poliambulatorio a Milano Sud

Nel cuore della vivace zona sud di Milano, l’area del dismesso Scalo ferroviario di Porta Romana, situata ai margini del Municipio 5, sta attraversando un'importante fase di rinascita e riqualificazione urbana, diventando un punto nevralgico per lo sviluppo residenziale, commerciale e culturale del quartiere.

Negli ultimi anni, numerosi progetti immobiliari hanno preso vita in questo territorio, trasformando aree dismesse in complessi residenziali moderni e accoglienti e, parallelamente, c’è stato un incremento della presenza di attività commerciali e di servizi.

Non solo residenze e commercio: la zona è anche un polo ricreativo e culturale di rilievo ed è proprio qui che sta sorgendo il villaggio olimpico delle Olimpiadi Invernali 2026 che, dopo aver adempiuto al proprio scopo, diventerà un bene restituito alla comunità cittadina.

In questo contesto di rinnovamento e trasformazione sorge il nuovo poliambulatorio milanese CDI Bionics Symbiosis, in via Vezza d’Oglio 3-7, angolo via Orobia.

Un lungo percorso dedicato alla salute

CDI Bionics Symbiosis è la 35ª sede aperta dal Centro Diagnostico Italiano e rappresenta l’ultima tappa di un percorso lungo ben 49 anni, durante il quale il CDI si è affermato come punto di riferimento per la salute di milanesi e lombardi con i suoi servizi di medicina preventiva e personalizzata, check up su misura, diagnostica all’avanguardia in laboratorio e nell’imaging, basate su un continuo rinnovamento tecnologico e sulla ricerca interna.

Attivo a Milano dal 1975, CDI è oggi presente sul territorio regionale con un network di strutture collocate, oltre che nel capoluogo lombardo, a Corsico, Rho, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia, Varese e San Rocco al Porto.

1000 professionisti tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e personale amministrativo, che si prendono cura ogni anno di oltre 400mila pazienti.

Nuova sede a Milano sud

Il nuovo CDI Bionics Symbiosis è la venticinquesima struttura CDI presente sul territorio milanese: situata al pianterreno del Symbiosis Building D, nel cuore del Symbiosis Business District occupa 750 mq, dedicati a esami di laboratorio e specialistici, ecografie, radiologia, risonanza magnetica e a un servizio di fisioterapia.

Sia per i pazienti privati sia per coloro che usufruiscono dei principali fondi di categoria, sono disponibili visite ambulatoriali inerenti diverse specialità: allergologia e immunologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia.

Afferma Andrea Mecenero, amministratore delegato del Centro Diagnostico Italiano:

“CDI Bionics Symbiosis è la trentacinquesima sede CDI e la venticinquesima nel territorio milanese: un presidio importante per noi, in una rete che continua a crescere e a svilupparsi insieme alla città. CDI Symbiosis è una sede moderna, accogliente e all’insegna della sostenibilità ma soprattutto si inserisce in un’area in grande trasformazione, animata da aziende, giovani, famiglie, importanti iniziative culturali. Portiamo qui il “modello CDI”, con i suoi standard elevati di assistenza sanitaria, costante innovazione tecnologica e qualità diagnostica e ci auguriamo di diventare il punto di riferimento per la salute di chi vive e lavora in questa zona”.



CDI Bionics Symbiosis dedica un occhio di riguardo alla prevenzione, da sempre punto di forza del CDI; come già avvenuto nel periodo compreso tra aprile e maggio in occasione dell’inaugurazione, sempre in un’ottica di attenzione verso la città e in particolare verso il territorio in cui la nuova sede si inserisce, anche nel corso dell’anno sono previste altre attività gratuite rivolte alla cittadinanza.

Prendersi cura della propria salute diventa più facile.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Centro Diagnostico Italiano e sulla pagina dedicata al poliambulatorio CDI Bionics Symbiosis.