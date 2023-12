Quando una nuova apertura rafforza il legame dell’insegna con la città

La scelta di una determinata location per l’apertura di un nuovo punto vendita rappresenta un fondamentale tassello per la crescita di un’azienda. Può trattarsi di un punto strategico grazie all’affluenza di potenziali clienti, o di un più profondo richiamo al legame che lo stesso punto vendita ha con la città in cui viene collocato.

Qualunque sia lo scenario, la certezza è una: tale decisione può realmente fare la differenza.

È per questo che VisionOttica ha scelto la Stazione Centrale di Milano per inaugurare un nuovo centro ottico. Dopo l’apertura, lo scorso anno, nella principale stazione della capitale, ecco l’evoluzione nella città meneghina e le parole dell’Amministratore Delegato del Gruppo, Marco Procacciante.

Ottobre 2023: nuova apertura in un punto strategico della città di Milano, Stazione Centrale. Cosa vi ha spinto a scegliere questa location? Cosa offrirà il nuovo centro ottico, che punta a diventare un punto di riferimento per cittadini e turisti?

Abbiamo scelto questa location con la stessa filosofia con cui abbiamo aperto un anno fa VisionOttica Termini nella principale stazione capitolina: vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti e andare incontro alle loro necessità anche quando sono in viaggio.

L’apertura del centro VisionOttica nella Stazione Centrale di Milano rappresenta un importante passo per la nostra insegna: la sua posizione strategica, adiacente alla farmacia e al Mercato Centrale, rende il nuovo centro un punto di riferimento per i numerosi pendolari e turisti che ogni giorno attraversano la stazione, ma anche per i cittadini che vivono e lavorano nel quartiere circostante.

I nostri non sono semplici negozi, ma centri ottici integrati che offrono servizi all’avanguardia per il benessere visivo, con ottici optometristi costantemente aggiornati, una gamma completa di lenti oftalmiche ad alta tecnologia e un ampio assortimento di montature vista e occhiali da sole dei principali brand nazionali e internazionali.

A proposito di insegna, volete parlarci del prestigioso riconoscimento Migliore Insegna 2024 nella categoria “Ottica”, ricevuto lo scorso novembre?

A seguito dell’annuale indagine realizzata da Ipsos e promossa da Largo Consumo, VisionOttica è stata premiata come Migliore Insegna 2024 del settore dell’Ottica grazie alle eccellenti valutazioni espresse dai propri clienti in termini di “Servizi” e “Customer Experience”.

Si tratta di un riconoscimento di cui andiamo molto fieri, e testimonia il grande lavoro svolto da tutta la squadra che, nel corso dell’ultimo anno, ha valorizzato il concept VisionOttica con il rebranding e l’apertura di oltre 100 nuovi centri ottici. La nostra mission è migliorare la vita delle persone, offrendo una consulenza altamente professionale e soluzioni ottiche evolute e personalizzate che soddisfino appieno le esigenze dei nostri clienti. Questo premio va in primis a loro, ai colleghi e agli imprenditori affiliati che, insieme, hanno reso possibile questo successo.

Storia e città. Che legame esiste tra l’insegna VisionOttica e Milano?

Io sono nato e cresciuto a Milano, e ho sempre amato questa città. Il mio percorso è iniziato proprio qui, quando negli anni ’90 ho iniziato a lavorare nel negozio di ottica di famiglia. A Milano mi sono formato professionalmente e imprenditorialmente, rendendomi conto, fin da subito, che per riuscire a concorrere con i grandi player nazionali del mercato avrei dovuto trovare un percorso di crescita nuovo e fuori dagli schemi tradizionali. Per questo, insieme ad altri ottici indipendenti uniti da un comune sentimento di aggregazione, abbiamo creato un primo movimento di ottici optometristi motivati dal desiderio di adottare strategie comuni verso il mercato per competere con le grandi catene e offrire al consumatore finale servizi innovativi, prodotti di qualità e il massimo della professionalità a garanzia del suo benessere visivo.

Milano ha rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo di questo progetto, che si è poi tradotto in un modello di business unico che si è espanso con grande successo in tutta Italia e ha portato alla nascita dell’insegna VisionOttica nel 2008.

Parliamo delle vostre origini. Come nasce VisionOttica, quali sono i servizi offerti e i valori portanti dell’azienda?

VisionOttica è l’insegna nazionale di Vision Group SpA, il più grande network italiano di distribuzione dell’ottica, che conta più di 2.700 centri ottici fra diretti, affiliati e indipendenti. Negli anni il Gruppo è cresciuto sia organicamente sia attraverso acquisizioni, ed è oggi presente sul territorio nazionale con le insegne Vistasì e VisionOttica.

Quest’ultima, con i suoi più di 400 centri su tutto il territorio nazionale, unisce qualità e vicinanza dell’ottico di fiducia della famiglia alla forza di un marchio riconosciuto e apprezzato a livello nazionale. La nostra ambizione è quella di raddoppiare la nostra rete VisionOttica per poter servire l'85% della popolazione con centri ottici raggiungibili in 15 minuti.

Qualità, professionalità, prossimità, innovazione e servizio sono le parole chiave che ci contraddistinguono. L’eccellenza dei servizi e dei prodotti offerti sono riconosciuti dalla prestigiosa certificazione CERT.O, rilasciata da CSI – Gruppo IMQ.

Ulteriori informazioni e contatti: dove possiamo trovarvi?

Sul sito www.visionottica.it c’è la lista completa dei centri ottici diffusi su tutto il territorio nazionale.