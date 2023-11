Lavoro: per i neolaureati ci sono tante opportunità di assunzione

In un mondo sempre più competitivo, è importante trovare un lavoro che sia stimolante e in cui si possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.



Un ambiente di lavoro dinamico, che incoraggia la collaborazione e il confronto, è infatti più produttivo e creativo: le persone hanno la possibilità di crescere professionalmente e personalmente, di imparare e di sperimentare nuove idee. Questo crea un clima di entusiasmo e motivazione che si traduce in un aumento della produttività e della soddisfazione dei dipendenti.

Lavorare, poi, in un contesto inclusivo e rispettoso delle diversità è ancora più vantaggioso: quando le persone si sentono accettate e valorizzate per quello che sono, sono più propense a dare il meglio di sé, trovando il proprio percorso all’interno della realtà aziendale.

Italy's Best Employers

In particolare, il Gruppo Ferrovie Dello Stato, è stato premiato come Italy's Best Employers nel settore Trasporti e Logistica, con un totale di 8,72 punti. Tra i temi presi in analisi smart working, sicurezza, formazione e autonomia organizzativa. I

l Gruppo FS ha ottenuto un punteggio particolarmente alto per quanto riguarda la promozione della diversità e dell'inclusione, l'attenzione alla sicurezza e l'offerta di opportunità di formazione e sviluppo per i dipendenti.

Tanti percorsi professionali per neolaureati

Ferrovie Dello Stato offre, infatti, ai neolaureati la possibilità di "scegliere il proprio percorso" e di modellare attivamente il futuro della propria professione. I giovani possono partecipare a programmi di formazione e sviluppo personalizzati, che li aiutano a sviluppare le proprie competenze e a trovare la propria strada.

Le aree di inserimento sono molteplici:

Ingegneria

Produzione e circolazione

Sicurezza

Qualità

Manutenzione

Marketing e commerciale

Acquisti e logistica

Immobiliare e servizi

Investimenti

Aree di staff

L'iter di selezione inizia con uno screening accurato dei CV, seguito da uno scouting telefonico preliminare, finalizzato a illustrare al meglio l’opportunità di lavoro e approfondire il percorso di studi, le aspettative e le motivazioni. Successivamente, i candidati ritenuti maggiormente in linea con il profilo ricercato saranno invitate a partecipare all’iter selettivo.

Come candidarsi

E' possibile saperne di più e trovare il proprio percorso all'interno di Ferrovie Dello Stato, candidandosi online inoltrando il proprio CV direttamente dal sito web del Gruppo.