Parità dei diritti e lotta alle discriminazioni di genere: tutti i numeri del gender gap

8 marzo appena passato e abbiamo capito che c’è un dettaglio che non tutti conoscono sulla Festa della Donna.

Quale? Semplicemente che quello non è il suo vero nome.

Già, quella che tutti chiamano Festa della Donna è in realtà la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. E, allora, diventa chiaro che c’è ben poco da festeggiare, considerato che la violenza di genere è ancora fin troppo presente nella nostra società “evoluta”.

Violenza di genere: 5 statistiche allarmanti

Bastano poche cifre per rendersi conto che il traguardo della parità di genere è ancora molto lontano:

1 donna su 3 è vittima di violenza

9 vittime di violenza sessuale su 10 sono donne

il 22% delle donne subisce violenza di genere tra i 18 e i 30 anni

il 31% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita

il 77% delle donne dichiara che la pandemia abbia causato un aumento di violenza

Cifre allarmanti, senza dubbio, ma chi ci dice che sono vere? A tal riguardo, ci sono molte fonti che potremmo citarvi: report e ricerche fatte in questi anni sul gender gap da Ministero della Salute, COM, Eurispes, OMS, Ipsos ed enti ufficiali. E c’è chi, questi dati, ha scelto di metterli sulle magliette di ambasciatori d’eccezione allo scopo di sensibilizzare uomini e donne sulle discriminazioni e le violenze di genere.

Plenitude e Olimpia Milano insieme contro ogni discriminazione

I dati raccolti, sono stati stampati su speciali sopramaglie indossate dagli atleti dell’Olimpia Milano, in collaborazione con Plenitude, durante il riscaldamento della partita di Eurolega dell’8 marzo contro il Partizan Mozzart Bet Belgrade.

Il numero di maglia di ogni giocatore rappresenta infatti un dato che dimostra quanta strada ci sia ancora da fare per la parità dei diritti e la lotta alle discriminazioni di genere.

Non solo violenza di genere: il gender gap è molto più esteso

Ecco allora che, alle cifre precedenti se ne possono aggiungere tante altre, relative non solo alla violenza sulle donne, ma anche allo stalking, alle molestie da parte di conoscenti e parenti, alle disparità economiche sul lavoro e in famiglia, tanto che possiamo affermare che:

2 donne su 10 lasciano il lavoro dopo la maternità

3 donne su 10 dipendono economicamente dal partner

il 7% degli uomini nega la disuguaglianza di genere

sono 12 mila i reati di stalking subiti dalle donne nel 2023

il 13% delle persone crede di non poter fare nulla per la parità di genere

il 17% delle molestie sulle donne è da parte di parenti, il 21% da parte di conoscenti

la pensione degli uomini è più alta del 30% rispetto a quella delle donne

il 33% delle donne pensa che guadagnare più del marito possa causare problemi

il 42% degli uomini pensa che i figli soffrano se la madre lavora

Plenitude al fianco di Olimpia Milano per l’inclusione di genere

Plenitude, main partner della squadra, dimostra di voler contribuire, anche attraverso lo sport, alla diffusione di una cultura dell’inclusione e della lotta alle discriminazioni di qualunque tipo.

Una filosofia aziendale che, oltre ad allinearsi con la strategia di sostenibilità del Gruppo Armani, proprietario dell’Olimpia Milano, rientra coerentemente nella filosofia aziendale di Plenitude. Nel 2021 infatti, Plenitude è stata la prima società energetica al mondo a diventare Società Benefit, ed è decisa a promuovere i concetti di sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale con azioni concrete di education e riqualificazione energetica, allo scopo di avere, accanto agli obiettivi di profitto, un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

E allora ci auguriamo che, anche grazie a iniziative di questo tipo, si possa raggiungere il prima possibile il numero più importante di tutti, il numero che farebbe vincere questa partita: lo zero.

Questa, infatti, è la cifra a cui una società veramente evoluta dovrebbe ambire: zero violenze e zero discriminazioni di genere.