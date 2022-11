L’olio, il cuore della ricchezza siciliana

“Tra i beni della terra, io seleziono, olio, la tua inesauribile pace, la tua essenza verde, il tuo ricolmo tesoro che discende dalle sorgenti dell’ulivo”. Così Pablo Neruda tesseva l’elogio del più grande tra i tesori mediterranei: l’olio e il suo fascino misterioso che accompagna le tavole e il palato degli esseri umani da secoli senza passare mai di moda.

L’olio è il re della tavola: una meravigliosa ricchezza che, quando parliamo di Sicilia, non può non meritare di essere annoverata tra le meraviglie di questo vero e proprio continente, ricco di infinite risorse storiche, culturali ed enogastronomiche.

L’olio siciliano per definizione

E quando si parla di olio siciliano non si può non fare riferimento a un’azienda secolare, “Manfredi Barbera & Figli S.p.A.”, fondata in Sicilia nel 1894 da Lorenzo Barbera, una delle più rinomate aziende olearie nel panorama internazionale.

L’azienda è stata la prima al mondo a commercializzare l'olio extra vergine di oliva in bottiglia di vetro nel lontano 1898. Nel 1950, ha messo a punto un’altra novità assoluta per il mercato: l’olio non filtrato, totalmente naturale. Quarant’anni dopo, nel 1990 è stata avviata per la prima volta una particolare lavorazione: la denocciolatura.

Considerata l’ambasciatrice della qualità siciliana nel mondo, l’azienda unisce l’amore per la Sicilia alla tecnologia più avanzata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: prodotti dal packaging unico, numerosi riconoscimenti internazionali (con tanto di poker di medaglie d’oro ottenute nel 1900 alla Esposizione Internazionale di Parigi) e siti produttivi dislocati in diverse parti della Regione Siciliana.

"Manfredi Barbera & Figli S.p.A" vanta clienti in tutto il mondo: dall’Italia alla Svizzera, passando per la Turchia, il Messico, Brasile e Stati Uniti. Merito anche e soprattutto del suo prestigio secolare e del primato tecnologico.

Il frantoio sperimentale

Fiore all’occhiello della produzione è il frantoio sperimentale, unico nel suo genere a livello mondiale. Si tratta di un impianto rivoluzionario che fa della ricerca e sperimentazione il suo punto di forza.

Selezione, pulitura e frangitura delle olive avvengono in un’area esterna in modo da mantenere incontaminato il locale interno in cui si svolge l’estrazione dell’olio. Il primato mondiale coinvolge anche l’attività di frangitura: cinque diversi sistemi di molitura delle olive: frangitura a dischi, a martelli, a rulli di pietra contrapposti, denocciolatura e dischi e martelli che lavorano in parallelo.

Particolari anche le operazioni di stoccaggio e imbottigliamento. L’area di stoccaggio del prodotto è interamente climatizzata e ospita grandi silos, con una temperatura controllata di 18 ° C, in cui l’olio viene mantenuto sotto azoto per prevenire l’ossidazione. La capacità di stoccaggio è di 2.700 tonnellate. L’area di imbottigliamento invece è composta da 4 linee automatizzate, ciascuna delle quali dedicata rispettivamente al confezionamento di olio in lattine, bottiglie di vetro e ceramica. La produttività del confezionamento supera le 9.000 bottiglie l’ora e le 1.000 lattine l’ora.

Nel magazzino del prodotto finito la temperatura viene mantenuta a 18° C durante tutto l’anno, al fine di avere un ambiente ideale per la conservazione dell’olio.

L’olio novello 2022

Il 2022 è l’anno dell’Olio “Contadino” novello. Solo a guardare il colore verde giada di questo nettare, viene in mente il frutto da cui deriva.

Proveniente dalla Sicilia nord-occidentale, il “Contadino” presenta un fruttato spiccatamente aromatico, con un leggero retrogusto piccante, in grado di accompagnarsi in modo funzionale a tutte le pietanze rustiche: bruschette, zuppe di legumi e piatti della cucina tipica siciliana.

La sua presenza sarà in grado di svettare nelle tavole degli appassionati del buon cibo. E di regalare una nuova emozione, tra le già numerose cui l’azienda olearia “Manfredi Barbera & Figli S.p.A.” ha abituato i suoi clienti da 130 anni.