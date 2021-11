La Sicilia si rivela regina nella produzione dell’olio extravergine di oliva

L’olio di oliva è un prodotto caratteristico delle zone mediterranee; non è un caso, quindi, che si trovi alla base dell'omonima dieta.

È un alimento nobile, dalle eccellenti qualità nutrizionali (unica attenzione da prestare è quella all’elevato valore energetico); grazie alla sua composizione, infatti, è in grado di tenere sotto controllo il colesterolo “cattivo” presente nel sangue.

L’olio di oliva si rivela un ottimo condimento non solo per i benefici che apporta all'organismo, ma anche per il suo particolare gusto.

È, infatti, un alimento molto versatile, capace di esaltare il sapore di moltissime pietanze.

Volendo scegliere l’olio più pregiato, bisogna optare per l’olio extravergine di oliva, che vanta una minore acidità.

Essendo un prodotto tipico delle aree mediterranee viene, ovviamente, prodotto in queste zone; l'Italia è tra i maggiori produttori di olio di oliva e sono particolarmente apprezzati quelli provenienti dalla Sicilia.

Dalla Sicilia con amore

Tra le aziende leader nel settore di produzione e confezionamento di questo prodotto, si annovera Premiati Oleifici Barbera, casa fondata nel lontano 1894.

La storia della Famiglia Barbera, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dell’olio extra vergine d’oliva, affonda le sue radici nella Sicilia agricola e rurale e ha un particolare legame con la città di Palermo.

La contraddistingue una forte connessione con la tradizione, unita, però, ad una propensione nei confronti dell’innovazione, fin dall'inizio della sua avventura.

Basti pensare che fu la prima famiglia a commercializzare, fin dal 1898, l’olio extra vergine di oliva in bottiglia di vetro.

Inoltre, negli anni Cinquanta, mise a punto l’olio non filtrato completamente naturale.

L’apertura nei confronti di ciò che le novità tecnologiche erano in grado di offrire, unito all’amore per la tradizione, sono caratteristiche che non hanno mai abbandonato la Famiglia Barbera.

Oggi, ad esempio, l’azienda Premiati Oleifici Barbera dispone di un frantoio sperimentale (sito a Custonaci), unico al mondo dal punto di vista tecnologico, grazie alla sua capacità di lavorare su quattro frangitoi in parallelo.

Un impianto, davvero, rivoluzionario.

Inoltre, la grande cura nella selezione delle zone di provenienza e l’estrema attenzione nella lavorazione delle olive, hanno permesso a Premiati Oleifici Barbera di creare degli oli unici, a Indicazione Geografica Tipica, a Denominazione di Origine Protetta o da agricoltura biologica, apprezzati sia in Italia che all’estero.

I prodotti dell’azienda, infatti, vengono distribuiti in oltre 30 Paesi, distribuiti su 5 continenti.

Il fruttato olio novello

Un’occasione per scoprire l’eccezionalità dei prodotti Premiati Oleifici Barbera è assaggiare l’Olio Novello 2021, dall’aroma fruttato e dal leggero retrogusto piccante che, con il tempo, tende ad ammorbidirsi, diventando sempre più dolce e armonico.

È un olio denso, dall’aroma penetrante, il cui sapore rotondo e pieno si sposa perfettamente con le pietanze rustiche; è anche adatto ad insaporire bruschette, zuppe di legumi e i piatti della cucina tipica siciliana.

