Costruzioni e infrastrutture: si cercano nuove figure in ambito produttivo

I lavori cosiddetti “manuali”, per quanto coadiuvati da macchinari e tecnologie avanzate, implicano una dose necessaria di forza fisica e ingegno, ma questo non basta.

Molto spesso, occorre una visione improntata al cambiamento, da concepire sia come interno all’azienda presso cui si lavora che sociale, quindi più ampio.

Un’azienda leader nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture cerca nuove figure professionali in ambito produttivo in diverse sedi d’Italia.

Opportunità di lavoro in un’azienda storica

A proposito di visione innovativa e legata al cambiamento, CIFA SPA, azienda di costruzioni che da sempre si è costituita come leader in quest’ ambito e figlia della visione di un grande imprenditore e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, cerca personale per lo stabilimento di Senago (MI) e di Castiglione delle Stiviere (MN).

Nello specifico le figure richieste sono: Montatore meccanico, Saldatore, Operatore macchine utensili (CNC), Verniciatore, Imbastitore, Elettricista e Collaudatore.

Un’ottima opportunità di lavoro, che porta a dei vantaggi oggettivi: decidere di far parte del team di CIFA infatti non significa solamente ottenere una migliore posizione lavorativa, ma anche giovare di alcuni benefit come: formazione tecnica a 360 gradi con attività concrete in produzione; lavorare in team affiancandosi a colleghi più esperti; maggiore flessibilità e worklife balance.

CIFA: un’azienda innovativa da sempre

CIFA investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e servizi, mantenendo la qualità come valore assoluto. Con più sedi produttive in Italia, conta filiali ed una rete di distribuzione in tutto il mondo. Più di 60.000 autobetoniere e pompe autocarrate vendute, i cui prototipi sono testati all’interno del TEC (Testing European Center), un centro all’avanguardia gestito da un team internazionale di ingegneri.

La storia di CIFA nasce 95 anni fa, con la famiglia Ausenda e che attraversa varie epoche fino a quando, nel 2008, CIFA viene acquisita dal gruppo industriale cinese Zoomlion Heavy Industry. Un’operazione che ha dato nuova linfa all’azienda, permettendole di investire sul prodotto e sulla ricerca anche in un periodo di flessione del mercato edile.

Driven by Innovation è il motto dell’azienda: l’innovazione è il principale motore che spinge il personale di CIFA a ideare prodotti sempre all’avanguardia, a ricercare la soluzione migliore, ad affrontare le sfide.

CIFA: come candidarsi

Per mandare il CV è possibile inviare una mail al seguente indirizzo selezionesenago@cifa.com per lo stabilimento di Senago (MI), indicando nell'oggetto il ruolo per il quale ci si sta candidando: Montatore meccanico, Saldatore, Operatore macchine utensili (CNC), Verniciatore, Imbastitore, Elettricista o Collaudatore.