L’ufficio 2.0: alla ricerca della terza via tra lavoro e socialità

E se l’ufficio si allontanasse dalla sua classica rappresentazione e diventasse uno spazio sempre più ibrido? Alcune nuove tendenze indicano una sorta di terza via, un luogo basato non soltanto sul lavoro vero e proprio, ma che punti anche su altri aspetti come la socializzazione, il comfort e anche il relax.

Molti dipendenti potrebbero trarre giovamento da un’atmosfera rinnovata, sicuramente più coinvolgente, dove alla produttività si accosti anche il fenomeno della flessibilità: le persone chiedono più autonomia e fiducia e spazi dove potersi sentire a casa.

Un nuovo senso di comunità con gli eventi aziendali

Tra le nuove tendenze emerge una sorta di terza via: rendere sempre più ibrido anche l’ambiente dell’ufficio ‘tradizionale’. Questa considerazione nasce dall’esigenza di avvicinare le persone che operano da luoghi diversi, andando incontro alle necessità di chi lavora da remoto e di chi ha la postazione in ufficio.

Ma come creare un nuovo senso di comunità? Oltre al ricorso alla tecnologia e a sofisticati strumenti di collaborazione e videoconferenza, puntare sulla flessibilità degli orari, insistere sui benefit, una soluzione può arrivare dagli eventi aziendali: che si tratti di attività di team building, workshop, fiere, congressi, cene o anche semplici momenti di aggregazione, questa opzione permette a tutti i dipendenti di essere più coinvolti e sentirsi parte di un progetto più ampio.

Una piattaforma per gestire online gli eventi aziendali

Eppure, in questo campo, piuttosto ingessato, non sono tante le possibilità per chi cerca novità. Tra queste, però, rientra sicuramente Kampaay, nata nel 2020 che permette di pianificare e organizzare qualsiasi evento aziendale a partire da un’unica piattaforma, garantendo gestione e controllo di ogni progetto e del budget in completa autonomia e in pochi passaggi.

Con Kampaay qualsiasi azienda può ricevere una consulenza gratuita e creare man mano un catalogo, settato secondo le proprie regole, i propri budget e programmi. Questo comporta enormi vantaggi, sia dal punto di vista economico – perché permette un controllo certo delle spese e un ritorno sul lungo termine – sia logistico – poiché la gestione degli eventi dal punto di vista digitale rende tutto più semplice, immediato ed efficiente.

Il processo di organizzazione di un evento aziendale può essere lungo, complesso e frammentato. Spesso tra la ricerca dei fornitori, la richiesta e la valutazione dei preventivi passa molto tempo. Per questo l’accesso a una piattaforma dedicata, in cui poter gestire e ottimizzare tutti gli aspetti è un’occasione rara che non va sprecata.

Come funziona kampaay

Su Kampaay si può scegliere tra un catalogo personalizzato oppure creare l'evento da zero. Scegliere i servizi e i prodotti e agganciare un numero illimitato di utenti definendo ruoli, budget e permessi.

Tutti i fornitori sono verificati da Kampaay e ciascuna azienda avrà a che fare sempre e in ogni caso con un event expert dedicato, un interlocutore unico che coordina/supporta in ogni passaggio. Inoltre, anche fatturare è molto semplice. Bastano pochi click, inserire le informazioni necessarie e rendere il processo automatico. Infine, è garantita una supervisione a 360 gradi di tutti gli eventi, compreso il monitoraggio dei collaboratori e dei costi.