Organizzare un evento aziendale non è mai stato così facile

Lavorare in una grande metropoli come Milano può essere stressante, con ritmi frenetici e poco tempo per le distrazioni. Per questo, molte aziende “illuminate” creano, per i propri collaboratori, occasioni di svago, non per forza legate al mondo del lavoro, ma comunque sempre orientate ad alleggerire la pressione e, perché no, a strappare qualche sorriso.

Pensate a cosa hanno in comune un semplice aperitivo aziendale, eventi promozionali e attività di team building. La risposta è cibo a volontà, location accattivanti e la presenza di un ampio numero di partecipanti che desiderano solo passare tempo insieme. Insomma, il fine ultimo di queste occasioni è creare un’atmosfera più rilassata per tutto il team. O quasi.

Già, perché in questi casi, l’unico che non riesce mai veramente a rilassarsi è proprio colui che l’evento deve organizzarlo: pensate solo a quanto può diventare impegnativo e stressante, ad esempio, il dover contattare i fornitori per il catering e per la location con il loro carico di attese più o meno lunghe, scambi di email e chiamate per definire ogni singolo dettaglio.

La start up che semplifica il concetto di organizzazione di un evento

E allora, a questi moderni “eroi” aziendali ci ha pensato Kampaay, una start up milanese che ha deciso di proporre una soluzione comoda, semplice e innovativa all’annoso problema dell’organizzazione di eventi. Lo ha fatto realizzando una piattaforma digitale che racchiude in sé tutti i servizi necessari per poter configurare ogni tipo di evento in modo rapido e altamente personalizzato.

In pochi click si riesce, infatti, a costruire il proprio evento, che, a scelta, potrà essere realizzato in un ambiente fisico, virtuale o ibrido, con innovative soluzioni, negli ultimi due casi, che comprendono servizi di catering a domicilio per ciascun partecipante o attività da svolgersi in forma digitale attraverso uno schermo.

Non resta che rispondere, ora, a un’unica domanda: come funziona il servizio?

Come organizzare un perfetto evento aziendale in 15 minuti

Ebbene, ora tocca a voi, perché la risposta è racchiusa in 5 semplici mosse:

1. Registratevi su Kampaay: la piattaforma permette alla domanda di organizzazione di eventi, rinfreschi e meeting aziendali e all’offerta di servizi e prodotti degli operatori del settore degli eventi, di incontrarsi in maniera semplice, trasparente e digitale. La comodità di avere Kampaay come unico interlocutore per coordinare fornitori e contratti in maniera flessibile e intuitiva, è il vero valore aggiunto del servizio.



2. Inserite i dettagli dell’evento: tipologia di evento, data prescelta e numero di partecipanti sono informazioni basilari necessarie per organizzare un evento su misura.



3. Assemblate l’evento: scegliete in autonomia i menù, i drink, il format esperenziale dell’evento virtuale o in presenza, oppure fatevi consigliare da un operatore, sempre disponibile a supportarvi passo passo nella vasta gamma di opzioni proposte da Kampaay.



4. Personalizzate il servizio tecnico: avrete la possibilità di scegliere il catering, lo staff, l’experience, la location, gli allestimenti… insomma, potrete confezionare ogni singolo dettaglio secondo gusti ed esigenze specifiche.



5. Date un occhio al budget: la piattaforma vi consente di tenere sempre sotto controllo la spesa raggiunta step by step, fino alla visualizzazione del preventivo finale. A questo punto non vi resta che effettuare l’ordine e il vostro evento è bello che organizzato a tempo di record e senza ulteriori preoccupazioni, perché al resto pensa Kampaay.

Flessibilità e lungimiranza: la formula vincente di Kampaay

Insomma, Kampaay, propone una soluzione comoda, intuitiva e semplice nel suo utilizzo, e che può essere gestita tranquillamente in autonomia, o, in ogni momento, con la possibilità di avere il supporto di un team affidabile e sempre a disposizione di ciascun evento, in grado di suggerire, tra le tante proposte, le soluzioni migliori e più adatte alla specifica azienda.

Ecco, dunque, la formula vincente che ha permesso a Kampaay di crescere, soprattutto nell’ultimo anno, e di affermarsi non solo a Milano, ma anche sul mercato internazionale svedese. Un’espansione resa possibile dall’apprezzamento che la società ha trovato non solo da parte delle aziende e dei tanti partecipanti che fino a oggi hanno usufruito del servizio, ma anche da parte di 360 Capital, un fondo europeo che ha creduto talmente nel progetto da investirvi due milioni di euro.

Bisogna dargliene atto a Kampaay: mai come in questo difficile periodo, fatto di distanziamenti forzati anche nei luoghi di lavoro, la flessibilità dimostrata da questa piattaforma nel rivoluzionare il modo in cui le aziende organizzano eventi, può offrire quel qualcosa in più per farci sentire un po’ più circondati dalla normalità dei momenti di svago con i colleghi di sempre.

E allora, non rimane che fare un salto sul sito online per scoprire tutte le esperienze proposte da Kampaay e, fra poco più di 15 minuti sarete pronti per brindare, ancora una volta, tutti insieme.