I benefici del caffè che migliorano la salute e l’umore

Secondo un detto popolare “non esiste buongiorno che non porti con sé il profumo dell’espresso”. Il caffè con il suo inconfondibile aroma è immancabile nella colazione degli italiani tanto che per molti è un’abitudine, per altri un vero e proprio rito, ma in entrambi i casi una cosa è certa: il caffè comporta benefici sia fisici che mentali.

Lungo, espresso o macchiato, i modi per gustare il caffè sono tanti, poi se fa anche bene impossibile rinunciarci. Curiosi di scoprire tutti i benefici di questa bevanda?

Regala il giusto carico di energie

Al mattino appena svegli si è assonnati, ma basta una tazza di caffè per avere le giuste energie e affrontare la giornata. Le sostanze contenute all’interno del caffè sono un toccasana contro la stanchezza. La caffeina, infatti, stimola il sistema nervoso, permette di essere più attenti e affrontare al meglio gli impegni della giornata.

Il caffè aiuta a migliorare la memoria

Con la vita frenetica e le numerose attività quotidiane, riuscire a ricordarsi tutto non è semplice, ma in nostro aiuto arriva la caffeina. Secondo una ricerca universitaria, assumendo due tazzine di caffè al giorno si avranno benefici per la memoria a lungo termine fino a 24 ore dopo l’assunzione della bevanda.

Un’arma contro il diabete

Il caffè ha un gusto inconfondibile e sono in molti a preferirlo amaro per apprezzarlo al meglio. Questa sana abitudine può essere un aiuto ulteriore per le persone affette da diabete. Un recente studio ha dimostrato che un uso moderato di caffè, può abbassare i livelli di glucosio nel sangue in queste persone e una riduzione del 35% del rischio di sviluppare questa malattia in quelle che lo consumavano regolarmente.

Un valido alleato per il nostro cuore

Quando pensiamo al caffè, la prima cosa che ci viene in mente è la caffeina, ma in realtà la bevanda contiene all’interno anche altre sostanze che apportano benefici come i polifenoli. Secondo una ricerca scientifica, questa sostanza può contribuire a ridurre il rischio di insufficienza cardiaca.

Previene i problemi respiratori

Anche l’apparato respiratorio ottiene grandi benefici dall’assunzione del caffè. La caffeina riesce a ridurre l’affaticamento di questi muscoli e diversi studi hanno dimostrato un miglioramento delle funzioni dei polmoni e un minor sviluppo dei sintomi dell’asma.

Aspettativa di vita più lunga

L’elisir di lunga vita non esiste, però il caffè può fornire un ottimo aiuto. Secondo un’indagine dei ricercatori medici americani, chi consuma più caffè ha una maggiore aspettativa di vita: il merito è tutto degli antiossidanti di cui la bevanda è ricca.

Aiuta a bruciare i grassi

Non è un prodotto dimagrante, ma il caffè aiuta a migliorare il metabolismo e a bruciare i grassi più in fretta. La caffeina aumenta infatti l’adrenalina nel sangue e questa a sua volta diluisce le cellule adipose.

Fonte di vitamine

Quando si assapora un buon caffè non ci si pensa mai, ma questa bevanda contiene molte vitamine e sostanze nutritive. In una semplice tazzina sono presenti le vitamine B2 (fondamentali per il metabolismo), B3 (utili per il sistema nervoso) e B5 (fonte di energia), oltre a minerali importantissimi come magnesio e potassio.

Migliora l’umore

Sempre più studi stanno dimostrando che il consumo regolare di caffè può migliorare l’umore e attenuare i sintomi della depressione. L’effetto stimolante della caffeina contribuire ad aumentare il buonumore e ad affrontare le giornate con un sorriso!

Attenua i sintomi del Parkinson

Purtroppo il morbo di Parkinson è una malattia irreversibile, però i ricercatori medici canadesi hanno scoperto che si possono attenuarne i sintomi consumando due tazzine di caffè al giorno. Inoltre, questa bevanda aiuta a migliorare la coordinazione dei movimenti.

