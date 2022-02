Libera la tua voglia di shopping e sfrutta il Cashback Friday a Milano

Il weekend è il momento più atteso della settimana, in cui potersi riposare e dedicare alle attività che più ci piacciono. Sia che si preferisca fare una gita fuori porta, rimanere in casa a vedere la serie tv più amata o fare acquisti nei negozi preferiti, il fine settimana è un’occasione perfetta per dedicarci a noi stessi.

E se tutto questo non basta, c’è anche un altro motivo per apprezzare ancora di più l’arrivo del weekend: fino al 29 aprile, infatti, Satispay offrirà, per tutti i venerdì, un Cashback del 20% presso gli oltre 10.000 negozi convenzionati della città metropolitana di Milano, permettendoci di fare shopping e risparmiare!

Come funziona il Cashback Friday

Il Cashback è il rimborso immediato di una percentuale della spesa, riaccreditato sull'app una volta completato il pagamento con Satispay.

Grazie all’iniziativa Cashback Friday, ogni venerdì fino al 29 aprile Satispay ti regala il 20% di Cashback, fino a un massimo di 20€ a settimana sugli acquisti effettuati, pagando con l’app nei negozi convenzionati.

Se siete residenti nella città metropolitana di Milano, o semplicemente vi ritrovate lì nei giorni di validità dell’iniziativa, basterà avere Satispay sempre a portata di mano o, se non l’avete già fatto, scaricare l’app sul vostro smartphone Android o iOS, e controllare la “Lista Negozi” presente nella apposita sezione dell’app.

Una volta individuato il negozio che ci interessa possiamo dare il via agli acquisti per poi recarci in cassa, inserire all’interno dell’app l’importo da pagare e attendere la conferma dell’esercente. Il rimborso del 20% garantito dal Cashback Friday sarà immediato e lo troveremo subito nel nostro saldo Satispay, e ogni settimana potremo accumulare fino a un massimo di 20 euro.

Fare spese con Satispay non è solo comodo e veloce ma diventa ancor più vantaggioso e conveniente: lanciatevi nello shopping e scoprite la rivoluzione dei pagamenti Satispay!