Voglia di shopping? A Milano Cashback e weekend diventano sinonimo di convenienza

Il weekend è la parte della settimana che attendiamo tutti con una certa trepidazione. Sono i giorni in cui possiamo dedicarci a noi stessi, ai nostri hobby, in poche parole rilassarci. Se tutto questo non ci sembra ancora abbastanza, c’è un motivo in più per apprezzare il fine settimana e cominciare a pensarci già quando suona la sveglia del lunedì mattina!

Ci staremo sicuramente chiedendo qual è questo motivo: la risposta è semplice, possiamo infatti toglierci qualche sfizio, fare un bel regalo ai nostri cari e ottenere anche un interessante rimborso. A farci apprezzare ancora di più il venerdì, il sabato e la domenica c’è Satispay perché fino al 26 dicembre in migliaia negozi fisici di Milano e provincia è possibile sfruttare i Cashback Weekend che assicurano il 20% di rimborso, fino a un massimo di 20 euro settimanali sugli acquisti effettuati.

Come funzionano i Cashback Weekend

Il funzionamento dei Cashback Weekend è semplicissimo. Ci troviamo a Milano o provincia? Allora con Satispay sempre a portata di mano, non dobbiamo far altro che aprirla e controllare la lista dei negozi che aderiscono all’app di mobile payment.

Gli esercenti milanesi convenzionati con Satispay sono davvero tanti, ma questo non deve preoccuparci perché attivando il filtro Cashback, in un attimo avremo davanti a noi l’elenco delle attività che consentono di ottenere i Cashback Weekend. Una volta trovato il negozio che ci interessa e che è presente in quest’ultima lista, possiamo dare il via allo shopping natalizio e quando saremo soddisfatti del regalo da fare a un nostro caro o a un nostro amico, dovremo semplicemente recarci in cassa per pagare.

Con Satispay questa operazione diventa ancora più rapida e comoda: è sufficiente scansione il QR Code del negozio oppure selezionarlo direttamente dalla lista di quelli presenti nell’app. A questo punto, non ci rimane che inserire l’importo da pagare e attendere la conferma dell’esercente. Il rimborso del 20% garantito dai Cashback Weekend sarà immediato e lo troveremo subito nella nostra disponibilità Satispay. Ogni settimana potremo accumulare fino a un massimo di 20 euro.

Cashback Weekend e non solo

I Cashback Weekend rende davvero speciale lo shopping natalizio, ma non è l’unico rimborso di Satispay che ci permette di fare tanti acquisti con la possibilità di recuperare una parte di quanto speso. Grazie all’app di mobile payment si possono sfruttare altri Cashback contemporaneamente a quello attivo solo i venerdì, sabato e domenica fino al 26 dicembre, come ad esempio: