Tra i rincari sulle bollette di gas e luce, il costo della vita sempre più alto e l’aumento del tasso di inflazione, risparmiare sembra sempre più complicato. Soprattutto per le famiglie italiane, ma anche per tantissime altre categorie, si sta infatti registrando un aumento delle rinunce alle prestazioni (rilevanti e non) in quasi tutte le aree – comprese sanità, assistenza, istruzione ed educazione.

Per fortuna però, esistono delle soluzioni che possono aiutarci ad affrontare questo momento difficile. In particolare, grazie all’impegno di Satispay nel supportare la propria community, è possibile ricevere un rimborso immediato di una percentuale della spesa effettuata nei supermercati.

Vediamo come fare.

Come risparmiare sulla spesa al supermercato

Come già accennato, Satispay si mette in gioco per aiutare la propria community ad affrontare questo momento difficile tramite un rimborso immediato di una percentuale della spesa, riaccreditato sull'app una volta completato il pagamento.

Infatti, ogni martedì fino al 26 aprile si potrà ottenere il 10% di Cashback, fino a un massimo di 10€ a settimana, pagando con Satispay nei supermercati della città metropolitana di Milano.

Usufruire di questa promozione è molto semplice: basterà utilizzare Satispay come metodo di pagamento o, se non l’avete già fatto, scaricare l’app sul vostro smartphone Android o iOS, e controllare la “Lista Negozi” presente nella apposita sezione dell’app.

Dopo aver effettuato i nostri acquisti, poi, bisognerà recarsi in cassa, inserire all’interno dell’app l’importo da pagare e attendere la conferma dell’esercente. Il rimborso del 10% garantito dal Cashback sarà immediato e lo troveremo subito nel nostro saldo all’interno dell’app, e ogni settimana potremo accumulare fino a un massimo di 10 euro.

Il 10% di Cashback viene applicato su tutti gli acquisti effettuati nei supermercati convenzionati con Satispay a Milano e provincia, e l’importo del rimborso sarà calcolato in termini percentuali rispetto all’importo pagato.

I Cashback di Satispay

Il rimborso sulla spesa effettuata al supermercato non è l’unica iniziativa messa in campo da Satispay per i propri utenti.

L’app di pagamenti digitali, infatti, prevede anche altri tipi di Cashback, che permettono di risparmiare sulle spese quotidiane. Tra questi troviamo: