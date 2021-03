I dolci da consegnare a casa a Milano per una Pasqua indimenticabile

Gli amanti di dolci e torte salate, quando arriva il periodo di Pasqua, hanno l’imbarazzo della scelta: tra colombe e uova di cioccolato diventa davvero difficile resistere e anche i meno golosi si lasciano tentare concedendosi qualche piccolo peccato di gola.

La Pasqua è il periodo perfetto per andare alla ricerca e alla scoperta delle tradizioni culinarie, che pur se differenti nella preparazione hanno un elemento in comune: i cibi sono realizzati con prodotti artigianali e genuini.

Inoltre, è un momento in cui ci si ritrova con i propri cari, ma anche quest’anno a causa delle restrizioni e dell'impossibilità di potersi muovere, sarà difficile concedersi un pranzo in compagnia di tutta la famiglia.

Questo, però, non vuol dire rinunciare ai festeggiamenti e soprattutto alle prelibatezze del periodo, al contrario è l’occasione giusta per sentirsi vicini pur rimanendo lontani. Come? I più golosi sanno bene che non c’è nulla di meglio di un dolce per rendere l’atmosfera allegra e spensierata, con le app digitali e la consegna a domicilio, fare un “dolce” regalo a chi è lontano con i prodotti tipici della Pasqua sarà un gioco da ragazzi!

Impossibile fare a meno della colomba

La colomba è il dolce tipico della Pasqua, e anche se affonda le sue radici nella tradizionale lombarda, ha superato i confini regionali per diventare un must have sulle tavole di tutta Italia. Morbida, soffice e completata da un squisita glassa allo zucchero e mandorle, nel corso degli anni si sono diffuse tante versioni per accontentare tutti i gusti e soprattutto i palati più esigenti.

Quale occasione migliore se non questo periodo dell’anno per scoprire le pasticcerie della propria città e soprattutto le loro specialità? Grazie ad app digitali come Satispay non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i tanti negozi convenzionati che non vedono l’ora di sfornare le colombe da consegnare ai propri cari.

Uova di Pasqua: una gioia per gli occhi e per il palato

Per addolcire una giornata e migliorare l’umore non c’è nulla di meglio della cioccolata, ecco perché le uova di Pasqua non possono mai mancare. Amate dai bambini pronti a scoprire le sorprese all’interno, anche gli adulti amano farsi stupire dal contenuto e dal sapore. Al latte, fondente, vegane o senza glutine, le uova artigianali sono delle vere e proprie opere d’arte che esprimono al meglio la creatività dei pasticcieri.

Pronte ad appagare la vista, ma soprattutto i palati grazie all’utilizzo di materie prime di qualità, ordinarle e farle recapitare con le app di pagamenti digitali, sarà a portata di tap, la vera difficoltà sarà scegliere quale regalare o regalarsi!

Consegna a domicilio per sentirsi più vicini

Le sorprese pasquali non sono soltanto quelle all’interno delle uova, si può lasciare a bocca aperta una persona cara sfruttando i servizi messi a disposizione dalle app come Satispay. Nella sezione “Negozi” basta selezionare l’apposita categoria, spuntare la voce “Consegna a domicilio” e consultare le attività che offrono questo servizio.

Una volta trovata la pasticceria che fa al caso proprio, non resta che premere sul logo del negozio per mettersi in contatto telefonico con l’esercente. A questo punto non si deve far altro che ordinare al telefono la colomba, l’uovo o il dolce pasquale che si preferisce e attendere la richiesta di pagamento del negozio. Accettando questa richiesta, l’ordine verrà confermato e sarà pronto per essere consegnato all’amico o al familiare che trascorrerà una giornata speciale grazie a questo regalo inaspettato.

Pasticcerie di Milano

A Milano ci sono tante pasticcerie che con i loro dolci renderanno unica la Pasqua, ecco quelle convenzionate con Satispay: