Cosa sono le super app e perché rappresentano il futuro

Con la crescita esponenziale di tecnologia e servizi digitali fruibili in maniera semplice ed intuitiva, l'utilizzo delle app per smartphone è oramai ampiamente diffuso in qualsiasi ambito della nostra vita. Inoltre, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un aumento significativo di acquisti online, pagamenti digitali e, più in generale, dell’utilizzo di applicazioni per smartphone rispetto ai siti web, spesso non ottimizzati per l'uso rapido e immediato che le app invece offrono: grazie alle app per smartphone, infatti, possiamo comunicare con amici e parenti in tutto il mondo, fare acquisti online e nei negozi fisici, leggere le ultime notizie, prenotare una cena o una vacanza, ordinare a domicilio, organizzare un evento e molto altro.

E se tutto questo, un tempo, si poteva fare unicamente tramite siti web, ad oggi lo si fa utilizzando un'applicazione. E in un futuro sempre più vicino, si potrà fare tutto usando una super app.

Ma che cosa sono le super app? E perché hanno tanto successo?

Che cosa sono le super app

Le super app sono applicazioni per smartphone in grado di offrire più funzionalità agli utenti, tutte in un’unica app. In breve, grazie alle super app è possibile fare tutto ciò che ci serve senza dover scorrere tra decine di icone, aprendole e chiudendole ogni volta che ci occorrono, ma semplicemente navigando all’interno di una stessa app. Grazie alle super app, infatti, è possibile chattare, pagare il conto del ristorante, scambiarsi denaro, prenotare un taxi, vendere e comprare beni e servizi e molto altro.

Alcuni esempi di super app molto diffuse sono WeChat e Alipay in Cina, Gojek in Indonesia, Rappi e Marqueta in Sud America.

In particolare, WeChat è la super app più famosa a livello mondiale, talmente popolare, vasta e onnicomprensiva da essere stata ribattezzata “l’internet cinese”. Nata nel 2011 come servizio di messaggistica istantanea, WeChat si è arricchita nel tempo di numerose funzionalità: ad oggi, grazie a questa applicazione per smartphone, è infatti possibile fare acquisti online, inviare denaro agli amici, rilasciare biglietti da visita digitali, acquistare un biglietto del cinema, prenotare un taxi e molto altro. Grazie a queste funzioni sempre più evolute, WeChat si è diffusa a macchia d'olio in tutta l'Asia, dove oggi conta oltre 1 miliardo di utenti.

Le super app sul tuo smartphone

Le super app, e in particolare le super app asiatiche, sono quindi diventate un modello di successo e innovazione, soprattutto grazie alla loro capacità di semplificare l’esperienza “virtuale”, mettendo ordine tra le centinaia di notifiche e aggiornamenti che riceviamo ogni giorno, riunendo i diversi account e dispositivi in un’unica identità digitale e adattandosi alle esigenze degli utenti.

Ma anche nella nostra quotidianità possiamo trovare app che cercano di raggiungere l’obiettivo di diventare una porta verso un mondo infinito di servizi e funzionalità.

Un esempio in particolare è Satispay, che con con la sua sezione Servizi vuole avvicinarsi al modello di una super app, permettendoci di gestire tutte le spese quotidiane, fare acquisti in negozio e online, pagare bollettini e Pubblica Amministrazione, risparmiare, prenotare e ritirare acquisti e molto altro, tutto in un’unica app e in modo sicuro, dato che il sistema di Satispay è connesso direttamente all’IBAN degli utenti, in modo completamente indipendente da carte di credito o debito.

Start up tutta italiana, Satispay è un sistema di mobile payment innovativo, sicuro, semplice ed immediato, che ti permette di scambiare denaro, ricevere pagamenti, partecipare a raccolte fondi e donazioni, organizzare un piano di risparmio, pagare nei negozi convenzionati, ma anche bollettini postali, bollettini della Pubblica Amministrazione PagoPA, il bollo auto, ricariche telefoniche e molti altri servizi annessi, tutto tramite app.

Ed è proprio questo forte focus sui servizi, destinati oltretutto a crescere nel tempo, che vuole proiettare Satispay nel mondo delle super app, fino a farla diventare il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro e non solo.