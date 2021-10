Fuga dalla città: i posti da visitare vicino Milano raggiungibili con il treno

Non c’è niente di meglio del treno per organizzare una gita fuori porta con i fiocchi e scoprire i dintorni di Milano

Chi l’ha detto che con il mese di ottobre sono finite le occasioni per viaggiare? Se avete già nostalgia del relax, del tempo trascorso con la famiglia oppure dei caldi raggi del sole, non siete costretti a rimanere in casa, ma potete approfittare delle giornate ancora miti e concedervi un fine settimana fuori porta.

Nonostante questa grande voglia di stare all’aperto, però, spesso ci si lascia frenare dalla pigrizia o dalla paura di ritrovarsi nel traffico. Un modo per superare tutti questi ostacoli e che permette di organizzare una gita green è il treno.

A poca distanza da Milano esistono tanti piccoli “gioielli” che aspettano soltanto di essere scoperti: lago, montagna o borgo medievale, la scelta è molto ampia e il vostro unico pensiero sarà quello di salire in carrozza e mettervi comodi prima di arrivare a destinazione.

Vigevano

Concedervi una giornata fuori città, senza allontanarvi troppo da casa, non è impossibile. In meno di mezz’ora di treno, per la precisione 25 minuti, potrete scoprire una delle perle della Lomellina: Vigevano. Il borgo conserva intatto il fascino medievale quando divenne roccaforte della famiglia Visconti e lo splendore vissuto durante il ducato degli Sforza. La Piazza Ducale, una delle più belle d’Italia, conserva intatto il suo aspetto regale pronto ad accompagnare i visitatori all’interno del castello sforzesco.

Oltre a poter visitare un’ala dedicata alle stanze di Beatrice d’Este, progettate dal Bramante, chi non riesce a rinunciare al tacco 12 non può assolutamente perdere il museo della scarpa. Vigevano, nell’ottocento grazie all'invenzione del tacco a spillo, è stata infatti una delle capitali mondiali dell’industria calzaturiera.

Infine, per ammirare l’intero borgo prima di ritornare a casa dovete assolutamente salire sulla torre del Bramante che con i suoi 55 metri assicura una vista mozzafiato sull’intera città.

Como

Un’altra meta immancabile per una gita a settembre è Como. La città che dà il nome al lago, dista solo 40 minuti di treno da Milano e con i suoi monumenti, il delizioso centro storico e l’atmosfera suggestiva è imperdibile. Passeggiando tra un edificio e l’altro vi sembrerà di fare un viaggio nel tempo.

Il quartiere medievale di San Fedele è il cuore della città con le sue strade strette e palazzi incantevoli che sbucano sulla piazza omonima. Se volete fare un salto nel periodo gotico il Duomo incarna in pieno lo stile architettonico e conserva all’interno dipinti preziosi. Gli appassionati di apparecchiature scientifiche, non potranno resistere al Tempio Voltiano, un palazzo neoclassico dedicato ad Alessandro Volta.

Infine, vale la pena prendere la Funicolare di Brunate che vi porterà direttamente al “balcone sulle Alpi” da cui potrete ammirare Como, il lago, le Alpi e il Monviso.

Bergamo

A soli 50 minuti di treno da Milano potete scoprire Bergamo, una città che racchiude in sé due anime: una antica legata alla tradizione veneta e una moderna che si rifà allo stile lombardo.

Bergamo Alta conserva intatto il suo stile medievale e può essere raggiunta attraverso la funicolare che da più di un secolo collega la parte bassa al cuore della città. Durante il tragitto sarà difficile non rimanere rapiti dalla vista. Una volta arrivati in cima, non potrete rinunciare ad una passeggiata lungo i 5 km delle mura venete da cui ammirare la parte bassa della città. Inoltre, sul sentiero sono disposti alcuni cannocchiali da cui ammirare Milano.

Nella parte bassa di Bergamo di stampo più lombardo, ha sede l’Accademia Carrara che racchiude al suo interno le opere dei maestri del Rinascimento. Una volta terminata la visita, potete trascorrere il resto della giornata tra negozi e antichi caffè.

Cremona

Poco distante da Milano c’è anche Cremona, città famosa per i violini e per i torroni. Una delle tappe immancabili è il Torrazzo, che permette di avere un panorama privilegiato su tutta la città. Il Duomo, il Battistero e il Palazzo del Comune sono altri luoghi imperdibili che permettono di capire com’era Cremona tanti secoli fa.

Quando si parla della località lombarda non si può non pensare al violino: il liutaio più famoso del mondo, Antonio Stradivari nacque infatti da queste parti e tra le vie del centro ci si può imbattere nelle liuterie storiche che danno vita da oltre mezzo millennio a strumenti musicali praticamente perfetti.

Tra una passeggiata e l’altra, poi, ci si può rilassare nelle pasticcerie che preparano l’ottimo torrone locale, nato addirittura prima della scoperta dell’America.

Lecco

A soli 40 minuti di treno dal capoluogo lombardo sorge Lecco. È una meta turistica di cui si parla ancora troppo poco, ma che può diventare la scelta ideale per una gita fuori porta.

Chi è rimasto affascinato fin dai tempi della scuola dai “Promessi Sposi” troverà pane per i suoi denti: in questa città, infatti, si può visitare Villa Manzoni, al cui interno c’è il museo dedicato al celebre scrittore che visse qui fino all’adolescenza e la galleria d’arte comunale.

Oltre alle vie del centro storico, si può passeggiare sul lungolago e godere del panorama mozzafiato e magari fermarsi in un ristorante del posto gustando i piatti a base di pesce del lago.

Come acquistare i biglietti del treno

Prenotare i biglietti del treno è ormai diventato veloce e semplicissimo. Possiamo acquistarli comodamente con lo smartphone e con Satispay. L’app di mobile payment, infatti, è convenzionata con Trenord, l’azienda che gestisce i trasporti ferroviari lombardi, e con Trenitalia che permette di spostarsi rapidamente sia dentro che fuori i confini regionali. Per ottenere il biglietto servono pochi passaggi: