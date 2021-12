Mercato centrale Milano: il nuovo spazio di condivisione tra commercio e comunità

Ha aperto a metà settembre il nuovo Mercato Centrale Milano, uno spazio nato per riqualificare la zona tra Piazza IV Novembre e via Sammartini, caratterizzata da edifici abbandonati e uffici chiusi da oltre 20 anni, e ha già 500mila ingressi, con una media di 15mila persone ogni giorno.

Un investimento di 18,5 milioni di euro per i quasi 5mila metri quadrati di spazio dedicato al cibo e al bere di qualità, ma non solo. Il Mercato Centrale Milano, infatti, è un luogo di incontro e di condivisione, dove “sedersi e leggere, mangiare, connettersi, fare la spesa e portarsi a casa le eccellenze degli artigiani del gusto”, come affermato da Umberto Montano, presidente e fondatore di Mercato Centrale.

Cosa mangiare e bere al Mercato Centrale di Milano

Nei suoi 4.500 metri quadrati, sviluppati su due piani, il Mercato Centrale Milano dà spazio a 29 botteghe di artigiani del cibo, per un tour gastronomico davvero sorprendente. Dall’area di oltre 1000 mq dedicata al pesce allo spazio per la carne, tra prelibatezze e specialità regionali, passando per le irresistibili proposte di dolci, tutti i gusti trovano ampio spazio all’interno del mercato.

Inoltre, è possibile scegliere se fermarsi a mangiare sul posto o girare tra le botteghe per fare la spesa, ma anche di fare arrivare il Mercato a casa propria, ordinando le bontà degli artigiani a domicilio.

Tra gli spazi dedicati al food è poi possibile trovare un vero e proprio mulino, la cui produzione sarà visibile a tutti, un ristorante e un mercatino biologico, oltre a tantissime proposte sempre diverse di cucina internazionale e di beverage, dalla birra al vino e passando per il cocktail bar di Flavio Angiolillo.

Ad esempio, la carta dei vini proposta nel Mercato dall’enoteca di Tannico, cambia ogni settimana per offrire, in bottiglia o alla mescita, una scelta di grandi etichette italiane e internazionali, tra Champagne, vini rari, piccoli artigiani e vini naturali.

Tutte le prelibatezze e le specialità enogastronomiche del Mercato Centrale possono essere inoltre acquistate pagando in modo facile e veloce tramite Satispay, l’app di mobile payment che permette di acquistare nei negozi fisici e online utilizzando semplicemente lo smartphone e senza il bisogno di una carta di credito. Un modo per rendere ancora più facile e agevole l’acquisto dei prodotti del Mercato Centrale Milano, sia sul posto che a domicilio.

Lo Spazio Fare

Il Mercato Centrale Milano non è solo food e beverage, ma è anche un luogo di incontro e condivisione, una destinazione in cui cibo e cultura s’incontrano generando forte condivisione sociale, da vivere tutti i giorni dell’anno, dalle 7 a mezzanotte.

A completare l’offerta del Mercato, infatti, troviamo lo Spazio Fare, un’area interamente dedicata ad eventi gratuiti e aperti a tutti, con un fitto calendario di interviste, incontri, dibattiti con artisti e musicisti, presentazioni di libri, piccole esposizioni di arte e laboratori culturali, sia per adulti che per bambini.

Ma non solo. Presso il Mercato sono presenti anche un laboratorio radiofonico, la scuola di cucina affidata ad Alessio Leporatti di Florencetown, servizi digitali ed eco-compattatori per dare nuova vita alle bottiglie in PET.

Ed è proprio questa la formula vincente del Mercato Centrale Milano: uno spazio contemporaneo dove buon cibo, artigianalità, territorio, incontro e vocazione culturale si fondono insieme, per ricominciare a vivere la città da dove eravamo rimasti.