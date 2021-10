Dove comprare prodotti biologici a Milano

Al giorno d’oggi, sempre più consumatori decidono di acquistare prodotti biologici. Numerose ricerche scientifiche, infatti, hanno dimostrato l’esistenza di reali differenze nutritive tra cibi biologici e non, tanto che, secondo i dati del rapporto Consumer Survey di Nomisma, dal 2005 ad oggi il valore delle vendite di prodotti con marchio biologico presso ipermercati e supermercati è cresciuto del 220%.

I consumatori aumentano, e anche i produttori si stanno adeguando al trend positivo della domanda.

Che cos’è un prodotto biologico

La dicitura “biologico” indica che quel determinato prodotto deriva da un metodo di coltivazione o di allevamento, entrambi disciplinati dai regolamenti CE n. 834/07 e 889/08, che rispetta la salute dell’uomo e dell’ambiente in tutte le sue diverse fasi.

In agricoltura biologica, infatti, non è possibile utilizzare sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) né organismi geneticamente modificati (OGM), ed è volta a promuovere la biodiversità alternando le colture e utilizzando materia organica al posto di fertilizzanti chimici.

Stesso discorso vale per l’allevamento biologico, dove gli animali devono essere nutriti nel rispetto del loro fabbisogno con prodotti vegetali ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, preferibilmente coltivati nella stessa azienda o nel relativo comprensorio.

Perché comprare biologico?

Negli ultimi anni, sempre più persone decidono di acquistare prodotti biologici, ponendo così una maggiore attenzione verso la propria salute ed anche verso la sostenibilità ambientale.

Secondo una ricerca dell’inglese Soil Association, i motivi che spingono i consumatori ad acquistare prodotti biologici sono fondamentalmente tre:

il desiderio di mangiare sano

l’ansia di evitare pesticidi e residui chimici

l’attenzione per l’ambiente e il rispetto per gli animali da allevamento

Chi decide di acquistare prodotti biologici sa quindi di scegliere un metodo di coltivazione rispettoso dei cicli naturali, dove pesticidi e fertilizzanti chimici sono vietati, e ha la consapevolezza di acquistare alimenti sani e genuini, provenienti da coltivazioni che preservano la ricchezza del suolo e pongono la massima attenzione al risparmio idrico ed energetico e da allevamenti dove è vietato l’uso di ormoni e limitato quello di antibiotici.

Come acquistare prodotti biologici sia fisicamente che online

Ad oggi è quindi possibile trovare prodotti biologici in tantissimi negozi, supermercati e mercati, ma non solo. Infatti, grazie a Satispay, l'app di mobile payment scaricabile sullo smartphone, è possibile acquistare tantissimi prodotti biologici online che nei supermercati e nei negozi biologici specializzati.

L’app di mobile payment è disponibile direttamente sullo smartphone per essere scaricata e permette di pagare in tutte le attività affiliate presenti sul territorio italiano e acquistare quello che serve presso i punti vendita fisici. Con questa applicazione è quindi possibile pagare prodotti biologici da acquistare in loco o con consegna a domicilio, in pochi tap e usando solamente lo smartphone.

Scopriamo quindi quali sono i migliori negozi e supermercati bio dove fare acquisti a Milano.

Dove comprare alimenti biologici

Qui di seguito un elenco di alcuni dei migliori negozi biologici a Milano, dove acquistare tantissimi prodotti e piatti bio:

