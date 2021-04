Con le app digitali ora è possibile pagare le bollette al supermercato

I consumatori di ieri, come anche quelli di oggi, hanno bisogno di punti di riferimento ben precisi. L’esempio emblematico è quello dei supermercati che cercano costantemente di aumentare la fiducia che la clientela ripone in loro.

Non è semplice mantenere nel tempo questo rapporto, ma ci sono catene come Esselunga ed Iper La grande I che hanno deciso di puntare su servizi innovativi come Connect, il servizio B2B sviluppato da Satispay che permette di accettare pagamento di bollettini, utenze, tasse, grazie all’integrazione con il circuito PagoPA. La grande distribuzione organizzata non significa più soltanto la spesa, ma anche il pagamento dei bollettini della pubblica amministrazione in cassa.

Pochi gesti per pagare i bollettini

Nel corso degli anni i sistemi di pagamento alla cassa si sono evoluti. Lo smartphone, che ormai è il “compagno” fedele di tutti noi, si è trasformato in un portafoglio virtuale: attraverso app digitali come Satispay, il momento finale della spesa richiede ormai pochi secondi. Con un semplice tap, si acquistano i prodotti, ma non solo.

Mentre si è alla cassa, è possibile pagare insieme alla spesa anche tasse, rette, multe, ticket sanitari e tutti gli altri versamenti verso le pubbliche amministrazioni presentando semplicemente il bollettino al cassiere. Sicurezza, velocità e trasparenza: il pagamento tramite PagoPA avviene in modo immediato al costo di 1,50 € per ciascun bollettino, con qualsiasi metodo di pagamento (contanti, carte di credito, bancomat o app digitali, come Satispay)

È sufficiente far scansionare il QR code come qualsiasi altro articolo e il cassiere avrà a disposizione tutti i dettagli del pagamento prima di confermarlo. L’importo della transazione effettuata verrà indicato nello scontrino che avrà valore di quietanza di pagamento.

L’importanza del servizio PagoPA al supermercato

Sette giorni su sette e orari smart: la possibilità di pagare i servizi della pubblica amministrazione al supermercato ha numerosi vantaggi. Può capitare, ad esempio, che sia domenica e ci si renda conto di avere una bolletta in sospeso e che al tempo stesso sia necessario fare la spesa.

Supermercati a Milano dove pagare i bollettini in cassa tramite PagoPA

A Milano ognuno può scegliere il suo supermercato preferito e pagare i bollettini in cassa, con qualsiasi metodo di pagamento (contanti, carte di credito, bancomat e app digitali come Satispay). Per capire qual è il punto vendita Esselunga o Iper La grande I più vicino a casa in cui pagare i bollettini, ecco la lista delle sedi: