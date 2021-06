I migliori percorsi in bici vicino Milano

Una gita in bicicletta è sicuramente uno dei modi migliori per rilassarsi nel weekend e stare a contatto con la natura: scopri i migliori percorsi in bicicletta vicino Milano

Sono finalmente arrivate le belle giornate, e con loro il desiderio di stare all’aria aperta, godendosi il sole e il bel tempo. E cosa c’è di meglio se non un bel giro in bicicletta, per vivere la natura e scoprire i beni storici e artistici del nostro territorio, perdendosi tra scorci inaspettati, cascine, campi, fontanili e corsi d’acqua?

Scopriamo quindi i migliori percorsi in bicicletta da percorrere vicino Milano.

1. Abbazia Morimondo

Fuggendo da Milano verso il silenzio della campagna, la pista ciclabile del Naviglio Grande è da tempo la meta ideale per una tranquilla pedalata domenicale: un tragitto interamente in pianura e adatto anche a ciclisti dilettanti.

Il percorso inizia dalla Darsena di Milano, in P.zza XXIV Maggio, sulla ciclabile del Naviglio Grande vicino la stazione ferroviaria di Porta Genova. Mantenendo il Naviglio a sinistra si prosegue verso Abbiategrasso, seguendo il Naviglio di Bereguardo e costeggiando campi coltivati e canali fino all’Abbazia di Morimondo: 26 chilometri di pianura per un tour che si compie, a passo turistico e concedendosi qualche sosta, in meno di due ore.

2. Abbazia di Chiaravalle

Anche questo è un percorso facile che, grazie al paesaggio interamente pianeggiante, è adatto a tutti i biker, anche alle prime uscite. Un tour che collega Milano all’Abbazia di Chiaravalle (circa 6 chilometri) e che costituisce il primo tratto di un lungo itinerario (65 km) noto come il “Cammino dei Monaci”.

Il percorso inizia dalla fermata della metropolitana Porta Romana, da cui parte la ciclabile rossa che attraversa tutto Corso Lodi fino a giungere in zona Corvetto, dove la pista continua piegando sulla destra per il tratto, sempre alberato e asfaltato, che arriva fino al parco Nocetum. Da questo punto ci si ritrova su una ciclabile sterrata, ma battuta a sufficienza per essere percorsa senza problemi con qualsiasi bicicletta, che incrocia il Parco della Vettabbia sino a Chiaravalle, dove basterà percorrere pochi metri di strada non ciclabile per giungere fino all’Abbazia.

3. Parco delle Groane

Un percorso facile, ideale da percorrere in mountain bike o gravel, che si conclude nel grande polmone verde che è il Parco delle Groane: tra aree verdi e boschive e con i suoi 50 chilometri di sentieri, è il luogo ideale per una pedalata adatta a tutti.

Il punto di partenza è la stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese-Parco Groane: da qui, i cartelli del Let 1 -Landscape Expo Tour - Ville storiche e Groane, permettono di seguire facilmente l’itinerario preferito.

Si potrà esplorare il percorso Let 1 Est (16 km), ammirando gli edifici d’epoca, il centro storico di Senago e la Villa Arconati e proseguendo lungo la ciclabile Via d’acqua per Expo, su fondo sterrato e in parte asfaltato, che termina in prossimità dell’area che ospitò l’Esposizione Universale 2015.

Oppure, percorrere il Let 1 Ovest (19 chilometri), un anello che conduce verso Lainate, sede dell’incantevole Villa Borromeo Visconti Litta, passa dall’alzaia del Canale e transita per Villa Arconati Crivelli a Bollate, dimora costruita tra Seicento e Settecento come la “Versailles italiana”.

4. L'oasi di Vanzago

Itinerario perfetto per gli amanti della natura, questo percorso inizia alla stazione ferroviaria di Vanzago: appena usciti si seguono le indicazioni verso il Bosco del Wwf, una vasta area verde con diversi percorsi, costeggiati dai canaletti che portano ai campi l'acqua del canale Villoresi.

Nel cuore del parco ha sede il Bosco del Wwf e il Cras (il centro recupero di animali selvatici), mentre poco distante si trova l'autentica cascina lombarda Gabrina, cui si arriva dopo aver percorso un lungo viale alberato.

