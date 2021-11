Black Friday: i migliori prodotti da acquistare e dove

Da qualche tempo il mese di novembre è diventato uno dei più attesi dagli amanti dello shopping per un giorno molto speciale: il Black Friday. Nato negli Stati Uniti, il “venerdì nero” segna l’inizio degli acquisti natalizi e coincide con l’ultimo venerdì del mese (il giorno dopo la festa del Ringraziamento). La convenienza e la certezza di fare buoni affari, non potevano rimanere circoscritte ai confini americani, ed infatti in pochi anni si è diffuso in tutto il mondo! Gli appassionati di acquisti e offerte del Bel Paese non potevano essere da meno e hanno decretato il successo di questa giornata anche dalle nostre parti.

Tra l’altro la voglia sfrenata di assicurarsi l’offerta migliore ha spinto i commercianti a non concentrarsi soltanto su 24 ore, ma ad attivare le promozioni alcune settimane prima della fatidica data, che quest’anno cade il 26, tanto che si può parlare di Black November.

Se siete tra quelli che sono in trepidante attesa per l’inizio del Black Friday, ma sistematicamente provate un senso di confusione e smarrimento, quest’anno è arrivato il momento di fare ordine. In che modo? Dividendo i vostri acquisti per categorie così da coprire tutti i vostri bisogni e non farvi trovare impreparati con i regali di Natale.

Prodotti tecnologici

Se c’è una categoria i cui prodotti vanno per la maggiore durante il Black Friday è quella della tecnologia. Smartphone, pc e televisori hanno sempre prezzi molto alti e con gli sconti del venerdì nero è possibile acquistare l’ultimo modello di telefono e computer con una percentuale di sconto davvero invitante. Quindi riuscire ad accaparrarsi il top di gamma diventa alla portata di tutte le tasche. Inoltre, console e videogiochi fanno felici i ragazzi e non solo: potete acquistarli ad un prezzo scontato e questi regali potranno essere scartati sotto l’albero con grande soddisfazione di chi li riceverà.

Prodotti per la casa

La casa è il luogo in cui si trascorre la maggior parte del tempo soprattutto ora che fa più freddo. Per renderla confortevole e moderna non c’è niente di meglio che scegliere elettrodomestici di ultima generazione ed elementi d’arredo. Gli appassionati di cucina non vedranno l’ora di acquistare planetarie, impastatrici e robot per soddisfare il palato più esigente senza spendere una fortuna. E che dire di chi sogna di avere la casa sempre pulita anche se ha poco tempo? Il Black Friday riserva una serie di occasioni da non lasciarsi sfuggire come ad esempio aspirapolvere e scope elettriche. Per gli appassionati di design, poi, il mese di novembre può essere il momento giusto per concedersi il mobile da sempre sognato ad un prezzo irripetibile.

Libri

I libri sono i compagni insostituibili e sono perfetti per accompagnare ogni fase della vita. Basta aprire un volume per ritrovarsi in mondi incantati o diventare i protagonisti di una storia a lieto fine. Ma non solo, ci si può trovare catapultati in un’indagine intricata e magari risolverla, per non parlare della possibilità di rivivere avvenimenti storici. Con il Black Friday potete arricchire la vostra libreria con tutti i titoli che volete o fare un regalo ad un vostro caro approfittando di offerte sensazionali.

Prodotti per la cura della persona

L’autunno e l’inverno sono il periodo in cui ci si concede volentieri qualche coccola in più! È anche il momento in cui è concesso di essere un po’ più vanitosi del solito prendendosi cura della pelle e dei capelli con creme specifiche e prodotti ad hoc. Shampoo, maschere per il viso, ma anche piastre per chiome perfette e perché no, rasoi per una barba a regola d’arte: con il Black Friday potete pensare a questo e a molto altro e sarete sicuri di fare sempre un figurone.

Giocattoli

Ai piccoli piace scartare tanti regali sotto l’albero e se volete vedere brillare i loro occhi, il venerdì nero è il momento giusto per iniziare a pensare ai doni di Natale. Può sembrare troppo anticipato, ma questa è l’occasione da non farsi sfuggire per spuntare tutte le richieste che i piccoli hanno elencato nella classica letterina indirizzata a Babbo Natale. Dalla casa delle bambole alle macchinine, passando per peluche e mattoncini non dovrete rinunciare a nulla, scegliere lo sconto migliore e godervi il sorriso dei più piccoli quando riceveranno il regalo.

Come acquistare facilmente

Una volta che avete chiaro quello che volete acquistare, arriva inesorabilmente il momento di pagare! Per vivere il Black Friday in semplicità e rendere questo processo ancora più facile potete affidarvi alle app di mobile payment come Satispay. L’applicazione permette di fare acquisti sicuri con pochi tap per non farsi sfuggire l’offerta dell’ultimo minuto.

Disponibile direttamente sullo smartphone per essere scaricata, può essere utilizzata sia nei negozi fisici che online. Andando sulla voce “Negozi” potete scoprire tutti gli esercizi commerciali più vicini a voi che accettano questa app per i pagamenti.

Scelto il negozio e l’articolo che vi interessa acquistare in offerta durante il Black Friday, dovete semplicemente andare in cassa, inquadrare il QR code Satispay e digitare l’importo sull'app Satispay per inviare il pagamento.

Se l’oggetto del desiderio è presente su un e-commerce, nessun problema perché con Satispay è possibile pagare online sui siti affiliati: una volta aggiunti i i prodotti al carrello del sito e selezionata l’opzione Satispay, non vi resta che inserire il numero di telefono nello spazio apposito e cliccare sul pulsante “Invia pagamento”. In pochi secondi riceverete la notifica sullo smartphone. Per completare l’acquisto dovete solo entrare nell’app, controllare la correttezza dei dati e ultimare il pagamento cliccando su “Conferma”.

Ora che sapete come fare acquisti mirati e pagare in modo semplice con l’app Satispay, non vi resta che scoprire i negozi affiliati per approfittare delle offerte del Black Friday

Per scoprire tutti i negozi convenzionati e fare acquisti durante il “venerdì nero”, non rimane che scaricare l’app Satispay ed con pochi tap fare incetta di offerte in modo sicuro e veloce, scambiare denaro con gli amici, ricevere pagamenti e risparmiare, utilizzando semplicemente lo smartphone.